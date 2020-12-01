Yan bölgeler nasıl erir incecik bir bele sahip olmanın sırrı burada!

Simit bölgesindeki yağlardan şikayetçi olanlar buraya! 'Ne yaparsam yapayım bir türlü bel bölgemdeki yağları veremiyorum' diyorsanız doğru yerdesiniz. Gerek erkek gerekse kadınlarda oldukça can sıkıcı olan bu durumun çözümü yalnızca birkaç harekette yatıyor. Düzenli olarak uygulayacağınız bu hareketler sayesinde yan bölgenizdeki yağlardan kurtulabileceksiniz. Peki yan bölgelerdeki yağlar nasıl eritilir? İşte simit bölgesindeki yağlardan kurtulmanın en etkili yöntemleri!

Simit bölgesindeki yağları eritmek için...

Simit bölgesindeki yağlarınızı eritmek istiyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey düz bir zemin üzerine yatmak.Derin nefes alıp vererek bacaklarınızı orta derecede bükün. V şeklini alan bacaklarınız üzerinde ilk önce sağ elle sağ bacağa sonra sol elle sol ayağa uzanmaya çalışın. Kolların bu esnada gergin durmasına dikkat edin. Bu hareket simit bölgesindeki yağları eriten en etkili hareketlerden bir tanesidir.

Kısa molalar verin

Bacakları tam olarak açın ve öne doğru elma toplar gibi eğilme ve kalkma hareketini deneyin. Her set 15 hareket olacak gibi 4 sette bitirin. Ara ara mola vermeyi unutmayın.

Sağa sola yarım dönüşler yapın

Yattığınız yerden kalkıp ayakta bacakları ayırıp, kolları göğüs seviyesinde bükün. Kucağınızda bir şey tutuyormuş gibi hayal edin .Kollar dirsekten bükülü ve göğse 90 derecelik bir açıyla sabit dursun. Sağa ve sola doğru yarım dönüşler yapın. Bu hareketleri yemek yedikten ortalam olarak 40 dakika sonra yapmaya özen gösterin.Yemeğin hemen arkasından yapılan egzersiz oldukça zararlı olabilmektedir. Ezgersiz aralarında küçük molalar vermeyi de ihmal etmeyin.