Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu! Fit görünümüyle herkesi mest etti

Oyuncu Fahriye Evcen meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz yılın Nisan ayında dünyaya geldi. Oğluyla sık sık paylaşım yapan Fahriye Evcen, bu kez evinde çekildiği pozları sevenleriyle paylaştı.
Fit görüntüsü dikkat çekti
Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Evcen, son fotoğrafıyla "Hamilelik kilolarından kurtuldu" dedirtti. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Evcen'in paylaşımına takipçilerinden bir saatte 900 binin üzerinde beğeni geldi. Doğum kilolarından kurtulan Evcen'e sevenleri "Artık ekrana dön" yorumunda bulundu.
İşte Fahriye Evcen'in dikkat çeken pozları...