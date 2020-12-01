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Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu! Fit görünümüyle herkesi mest etti

Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, doğum kilolarından tamamen kurtuldu. Evcen, son paylaşımıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu! Fit görünümüyle herkesi mest etti
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Oyuncu Fahriye Evcen meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz yılın Nisan ayında dünyaya geldi. Oğluyla sık sık paylaşım yapan Fahriye Evcen, bu kez evinde çekildiği pozları sevenleriyle paylaştı. 

Fit görüntüsü dikkat çekti

Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Evcen, son fotoğrafıyla "Hamilelik kilolarından kurtuldu" dedirtti. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Evcen'in paylaşımına takipçilerinden bir saatte 900 binin üzerinde beğeni geldi. Doğum kilolarından kurtulan Evcen'e sevenleri "Artık ekrana dön" yorumunda bulundu.

İşte Fahriye Evcen'in dikkat çeken pozları...

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile pozları sosyal medyayı salladı!Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile pozları sosyal medyayı salladı!

 

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