Nasıl seksi olunur seksi olmak için ne yapmak ve nasıl davranmak gerekir?

Kadın-erkek ilişkileri kişiden kişiye göre değişsede değişmeyen temel bir kaç gerçek var, erkeklerin çok baskıdan hoşlanmadığı fazla makyaj sevmediği gibi mesela. Eğer partnerinizin karşısında her zaman çekici ve seksi bir imaj çizmek istiyorsanız sizler için harika 3 önerimiz var! Kişiler değişsede bu taktikler hiçbir zaman değişmiyor inanın! Partnerinizin başını döndürmek ve size daha çok bağlanmasını sağlamak istiyorsanız haberimizi mutlaka okumanızı öneririz...

SAÇLAR

Kadını kadın yapan en önemli detaylardan biri seksi saçlardır! Saçlarınız her zaman bakımlı ve hacimli olmalıdır, erkekler kadınlarda her zaman açık ve dağınık saç severler. Saçlarınızı sağa, sola, öne, geriye atarak tek hamle ile partnerinizi baştan çıkarabilirsiniz!

İÇ ÇAMAŞIRLARI

İç çamaşarlarınız her zaman temiz ve güzel olmalı, sıkıcı ve açık renklerde iç çamaşırları yerine dantelli ve renkli detaylar seçmeye çalışın! Erkekler kadınlarda iç çamaşırlarına çok dikkat ederler, partnerinizin yanında bordo ve dantelli bir sütyenle durmanız karşı tarafın cinsel dürtülerinde hareketlenmeler olmasına yardımcı olacaktır!

GÜLÜMSEME VE KENDİNE GÜVEN

Gülümseme ve kendine güven aslında herşeyin başı bu 2 taktik! Erkekler her zaman gülümseyen ve mutlu kadın görmek isterler, somurtan sürekli mutsuz, üzgün, gergin kadınlar enerjilerini alır ve ortamdan uzaklaşmalarını sağlar. Ancak sürekli ve doğal bir gülümseme bir kadının en güzel makyajıdır ve bir erkeğe seksi görünmek için en temel yoldur! Kendinizden her zaman emin olun, siz her zaman en iyisiniz ve en iyisine layıksınız bunu unutmayın! Unutmamakla kalmayın, bunu ona da hissettirin! Kuşun her zaman yuvada olmadığı, her an uçup gidebileceğini bilmeli ki daha çok bağlanmalı! Bağımlı değil, bağlı aşık olduğunuzu ona her zaman hissettirin...