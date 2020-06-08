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Öpüşmenin sağlığa faydaları neler zayıflamaya yardımcı oluyor!

Aşkı göstermenin bir yolu olan öpüşmek, metabolizmanın hızlanmasına, dolayısıyla zayıflamaya yardımcı oluyor. Öpüşmenin sağlığa faydaları içeriğimizde!

Öpüşmenin sağlığa faydaları neler zayıflamaya yardımcı oluyor!
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Eski zamanlardan beri birbirini seven iki insanın aşkını ifade etme biçimi olan öpüşmek sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Öpüşmek vücutta mutluluk hormonunun salgılanmasına, zayıflamaya, sarkmaları önlemeye ve ağrıları dindirmeye yarıyor. İşte öpüşmeyle ilgili daha önce hiç duymadığınız faydalar...

Ömrü uzatıyor

Her sabah eşini öperek uyandıran insanlar diğerlerine göre 5 yıl daha fazla yaşıyor. Öpüşmek ve öpüşme sırasında hissedilen duygular daha güçlü hissetmeye ve ömrün uzamasına yardımcı oluyor.

Öpüşmek zayıflatıyor

Öpüşmek kalori yakımına yardımcı olur, her dakika da 2-3 kalori yakılır ve metabolizma hızınız iki katına çıkar. Yapılan araştırmalara göre günde 3 kez öpüşüldüğünde(en az 20 saniye boyunca) bir günde 200-300 gr kaybetmiş olacaksınız. Öyleyse öpücük diyetine başlayabilirsiniz.

Ciltteki sarkmaları önler

Öpüşme sırasından yüzünüzde bulunan 30 adet kas çalışır. Yüz kaslarınızın esneklik kazanız ve sarkan yanakların ilacı öpüşmektir. Öpüşme sırasında kan akışı hızlanacağından yaşlılık belirtileri de erken yaşta ortaya çıkmayacaktır.

Şehvetli bir meditasyon

Öpüşmek, şehvetli bir meditasyondur. Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Dudakların üzerindeki reseptörler inanılmazdır. Cinsel organlar bile dudakların sahip olduğu duyarlılığa sahip değillerdir.

Ağrıları dindirir

Öpüşme sırasında tükürük içerisinde bulunan gizli antibiyotikler aktarılır. Ayrıca tükürükte ağrıyı azaltan doğal bir ağrı kesici de bulunmaktadır.

Ağız sorunlarını giderir

Öpüşme sırasında salgılanan fazla tükürük, dişlerinizdeki bakterileri temizleyerek, ağız plaklarının parçalanmasına yardımcı olabiliyor.

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