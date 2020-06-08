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Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Elmaelma.com olarak bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız enfes bir mantar tarifi hazırladık. İşte şahane fırında kaşarlı mantar tarifi...

Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
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Mantar ve kaşarın muhteşem uyumuna hayran kalacağınız, tadı damağınızdan silinmeyecek bir lezzet fırında kaşarlı mantar. Önce mantarları biraz soteliyoruz daha sonra sapı çıkarılmış 8 mantarın içine koyup üzerine kaşar ekleyip vırına veriyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden fırında mantar tarifini paylaşıyoruz. Tadına doyulmayan fırında kaşarlı mantar tarifini aşağıda bulabilirsiniz. 

Malzemeler:

1,5 yemek kaşığı tereyağı
8 adet mantar
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 dal taze kekik
80 gram kaşar peyniri(dilimlenmiş)

Püf noktası: Mantarları yıkamak yerine baş kısımındaki kabuğunu soyun ve nemli bir bezle temizleyin. Mantarı çok fazla suyla temas ettirmek kararmasına sebep olacaktır. Ancak içinize sinmediyse hızlıca sudan geçirmeniz yeterli olacaktır.

Yapılışı:

1,5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve doğradığınız 8 adet mantar sapını da ilave edip soteleyin. Halka halksa doğranmış 2 diş sarımsağı da üzerine ilave edinve 3-4 dakika daha soteleyin. Son olarak 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 2 dal kekiği de mantarların üzerine ilave edin ve tavayı ocaktan alın. Sapları çıkan 8 adet mantarı, fırına dayanıklı bir kabın içerisine yerleştirin. Üstüne sotelenen mantar saplarını ve dilimlediğiniz kaşar peynirlerini yerleştirin. 180 dereceye ayarlanmış fırında, kaşar peynirleri eriyinceye kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz servis edin. Afiyetler olsun...

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