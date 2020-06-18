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Öpüşürken yapılan hatalar neler nefes almayı unutuyorsanız...

Öpüşürken yapılan hatalar neler? Öpüşürken yapılan hatalar nelerdir? Cinselliğin vazgeçilmez koşullarından biri olan öpüşmeye dair tüm merak edilenler!

Öpüşürken yapılan hatalar neler nefes almayı unutuyorsanız...
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Cinselliğin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir öpüşmek. Zaman zaman öpüşürken yapılan hatalar kişiyi öpüşmeden soğutabiliyor ve isteksiz davranmasına neden olabiliyor. Peki nedir bu hatalar? Elmaelma.com olarak sizlere öpüşürken en sık yapılan hataların neler olduğunu araştırdık. İşte partnerinizle öpüşürken asla yapmamanız gerekenler! 

Dilinizi çok fazla kullanıyorsanız... 

Öpüşürken yapılan en büyük hatalardan bi tanesi de sürekli olarak dili kullanmak olacaktır. Dili sürekli kullanmak anın büyüsünü bozmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Aslında tutkuyu arttırmak amacıyla yapılan bu eylem uzun süreli olduğunda tadı kaçabilmektedir. Bu nedenle dozunu ayarlamakta fayda var. 

Yeniliklere açık değilseniz... 

Aynı kişiyi yıllardır öpüyorsanız yeni şeyler denemeniz gerekebilir. Onu hiç beklemediği bir yerde öpebilirsiniz ya da hiç beklemediği şekilde. Belki hızlı belki de yavaş. Ritmi yükseltmek sizin elinizde. 

Dudakları önemsemiyorsanız... 

En iyi öpücükler yumuşacık ve pürüzsüz dudaklarla yapılandır. Kimse kupkuru dudakları öpmek istemez.

Kötü nefese aman dikkat! 

Öpüşmeden önce nefesinizi mutlaka kontrol edin. Kötü nefes kokusu insanı öpüşmekten soğutabiliyor. Diş macunu ya da ağız çalkalama suyu ile bu problemden kurtulabilirsiniz. 

Nefes almayı unutmayın 

Öpüşürken nefes almayı unutmak iyi değildir. Belli aralıklarla nefes almaya gayret edin. 

 

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