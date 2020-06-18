Çukur dizisinin yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı!

Show TV'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi Çukur'da "Aliço" karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ile "Nehir" karakterini oynayan Hazal Subaşı dizi setindeki arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüşmüştü.

Aşıklardan ilk poz geldi

Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan kız arkadaşı Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, böylece aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti. Kocaoğlu paylaşımına kalp emojisi ekledi. Ünlü çifte kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Rıza Kocaoğlu kimdir?

19 Mart 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe’nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu’dur. Çağan Irmak'ın “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım atan Rıza Kocaoğlu, Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.

Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor. Fanatik bir Göztepe taraftarı olan Rıza Kocaoğlu, 1.70 metre boyunda 66 kilo ve Balık burcudur.

Hazal Subaşı kimdir?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.