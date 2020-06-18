Güzel bir cilt için neler yapılmalı güneş kreminiz eksik olmasın!

Yazın gelişiyle fiziğimize olduğu kadar cilt sağlığına da özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle güneşin yoğun etkisi altında kalan cildinizin bakımı bu dönem ekstra önemli. Cildinizin rutin bakımında mutlaka dikkat edilmesi gereken unsurlar var. En büyük hazinemiz olan cildimizin daha sağlıklı olması için yapılması gerekenleri içeriğimizde bulabilirsiniz...

Güneş kreminiz eksik olmasın

Havaların ısınmasıyla kendimizi güneşe daha fazla çıkıyoruz ve güneşin etkilerine de daha fazla maruz kalıyoruz. Ancak cildimizi uzun süre güneşe maruz bırakmak çok sağlıklı bir eylem değil. Bu nedenle dışarı çıkmadan öne güneş kremini tüm cildinize uygulamadan asla dışarı çıkmayın.

Uykusuz kalmayın

İyi bir cilt ve yüksek enerji için yapmanız gereken uyku düzeninizi oluşturmak. İyi bir uyku hem fiziksel hem de psikolojik çoğu sorunuzu gidermenize yardımcı olacaktır. Fiziksel olarak az ya da fazla uyumak sağlık için çok faydalı değildir. Günde ortalama 8 saat uyku yeterlidir.

Düzenli şekilde temizleyin

Cilt bakımımızın sonucunu görmek istiyorsanız devamlılık oldukça önemli. Cilt probleminizi belirleyip, iyi gelecek ürünleri düzenli bir şekilde uygulamanızın sonucunu kısa zamanda göreceksiniz. Düzenli cilt temizliği sayesinde cildiniz gün içinde biriken bütün kirlerden kolayca kurtulur.

Makyajınızı çıkarmadan uyumayın

Cildimizin dinlenmesi ve hava alması için çok uzun süre makyajlı kalınmamalı. Cildiniz için en iyiyi istiyorsanız cildinizi her zaman temiz tutmalısınız. Yağlanma, sivilce ve siyah nokta gibi sorunlarınız varsa makyajlı yatmamaya özen göstermelisiniz.