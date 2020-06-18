Akdeniz diyeti nedir en sağlıklı beslenme tipi!

Akdeniz kıyı ülkelerinin genelinde yaygın olan bir beslenme çeşidi olan Akdeniz tipi beslenme, uzun bir yaşamın sırrı olarak görülüyor. Bu diyetle beslenen insanların daha mutlu ve ömrünün uzun olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Akdeniz diyetini kısaca; sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı bir beslenme şekli olarak tanımlayabiliriz. Üstelik sadece kilo vermek için de değil, birçok sağlık sorununundan ve depresyondan korunmak için Akdeniz tipi beslenmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. İşte Akdeniz diyeti hakkında bilinmesi gerekenler...

Akdeniz diyetinin faydaları neler?

- Akdeniz diyeti, depresyon ve parkinson hastalığına yakalanma riskini azaltır.

- Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlar, kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

- Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

- Sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar.

- Damar tıkanıklığına engel olur, damar sertliği gibi sorunları azaltır.

- Kansere karşı koruyucu etki gösterir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Akdeniz tipi beslenmeyi hayatınıza adapte etmek aslında hiç de zor değil. Herhangi bir süresi olmayan, ömür boyu uygulanabilecek bir beslenme tarzı olan Akdeniz diyetinde meyve, sebze, zeytinyağı ve balık ağırlıklı beslenmek gerekiyor.

Akdeniz diyeti listesi nasıl olmalı?

Akdeniz diyetinde sabah kahvaltılarında 1- 2 dilim kepek veya çavdar ekmeği, 1 dilim yağsız peynir, dilediğiniz kadar domates ve salatalık, 5 adet zeytin, 5 adet çiğ fındık veya 5 adet çiğ badem yiyebilirsiniz. Ayrıca şeker oranı az olan mevsim meyvesi de ekleyebilirsiniz. Mevsimine göre domates salatalık yerine havuç, turp gibi gıdalar da tüketebilirsiniz.

Akdeniz diyetinin öğle öğünü için alternatif çeşitler üretebilirsiniz. Her gün salata ve ayran tüketmeye özen gösterin. 1 simit, 1 sandviç ya da peynirli omlet yiyebilirsiniz. Ayrıca hafta bir yarım kilo kadar karışık meyve salatası da sizin için ideal olacaktır.

Akdeniz diyetinde akşam öğünü için salata ve yoğurt mutlaka tüketmelisiniz. Salatanın yanına ızgara veya buğulama olarak pişen balık veya 1 porsiyon sebze yemeği yiyebilirsiniz. Ara sıra yemeklerinizin içerisine kıyma ya da tavuk ilave edebilirsiniz. Akşam yemeklerinizde kesinlikle ekmek tüketmemelisiniz. Acıkmamak için bol bol su için.