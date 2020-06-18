Ekler pasta nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Fransa'nın muhteşem tadıyla tüm dünyada meşhur olmuş lezzeti ekler, sofralarınıza konuk olmaya geliyor. Meyve dolgulu, kestaneli versiyonları da bulunan ekler pasta, ülkemizde daha çok vanilya kremalı haliyle tüketiliyor. Pastaneden alınan bu lezzeti evinizde denemek istiyorsanız, yapmanız gerekenler düşündüğünüzden çok kolay! İşte evde ekler pasta yapımı için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

Hamuru için;

100 gram tereyağı

1 bardak su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 bardak un

4 yumurta

Tuz

Yarım paket vanilya

Kreması için;

2 bardak süt

3 kaşık nişasta

3 kaşık toz şeker

50 gram tereyağı

Yarım paket vanilya

1 paket krem şanti

Nasıl yapılır?

Öncelikle kreması için süt, toz şeker ve nişastayı tencerede çırpın ve ateşte koyu kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Ardından vanilya ve tereyağını koyup karıştırın ve soğumaya bırakın. Hamurunu hazırlamak için su, tereyağı, toz şeker ve tuzu tencerede kaynatın. Sonra içine 1 bardak unu ilave edip hızlı bir şekilde karıştırın ve soğumaya bırakın. Hamur soğuyunca içerisine vanilyayı ve 1 yumurtayı ekleyip mikserle çırpın. Hamura tekrar 1 yumurta daha ilave edip çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip hamura yedirdikten sonra hamuru sıkma torbasına doldurun ve tepsiye sıkın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Kremanın içerisine, toz krem şanti ilave edip, mikserle çırpın ve soğuyan hamurun içine sıkıp üstünü de dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...