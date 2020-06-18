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Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Sebzeyle tavuk etinin harmanlandığı enfes tavuk kebabı yapmaya ne dersiniz? İşte püf noktalarıyla tavuklu kağıt kebabı tarifi...

Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
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Bugün elmaelma.com okuyucularımız için sebze ve baharatlarla harmanlanıp muhteşem bir lezzete dönüşen kağıt kebabı tarifini paylaştık. Kendi suyuyla bişen pratik tavuk kebabı tadıyla mest ediyor. İçerisine arzuya göre farklı sebzelerin de eklenebileceği tavuk kebabını daha önce yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. İşte püf noktalarıyla tavuklu kağıt kebabı tarifi!

Malzemeler:

400 gram tavuk göğsü
2 adet havuç
1 adet büyük boy patates
1 adet kapya biber
2 adet soğan
1 su bardağı haşlanmış bezelye
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1,5 çay bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Tavuğu kuşbaşı doğrayın ve derince bir kaba alın. Üstüne zeytinyağı, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ekledikten sonra, elinizle güzelce karıştırın. Tavukları bu şekilde, üstünü kapatıp, buzdolabında beklemeye alın. O sırada, havuçları, patatesleri ve biberi küp küp doğrayıp, bir kaba alın. Soğanları da küp küp doğradıktan sonra, onları da ekleyin ve dolapta beklemiş olan tavuklarla beraber tüm malzemeleri karıştırın.

Suyu, salçayı ve rendelenmiş sarımsakları da ekleyin. Haşlanmış bezelyeleri de ekleyin ve güzelce karıştırdıktan sonra, pişirme kağıtlarını yaklaşık 1 karış genişliğinde kesin ve hazırladığınız harcı 8’e bölüp, kağıtlara paylaştırın. Kağıdı güzelce katlayın ve katlama yeri altta kalacak şekilde bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika boyunca pişirme. Bu sürenin sonunda fırının ısısını 150 dereceye düşürün ve 10 dakika daha pişirin ve fırından alıp, sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

 

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