Şarkıcı Gülşen sütyenle ev işi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı!

Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs sebebiyle İngiltere'deki evini terk edip Türkiye'ye dönmüştü. Pandemiden korunmak için uzun süre evden çıkmayan Gülşen, yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

Sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı

Gülşen, son olarak Instagram'ın hikaye kısmında ev süpürürken çekildiği görüntüyü yayınladı. Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına "Sabaha dek süpüreceğim" yazdı.

"Gülşen hem işte hem evde çok iyi"

Gülşen'in 2016'da evlendiği aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, verdiği bir röportajda "Gülşen hem işte hem de konut işlerinde çok iyi" diye konuşmuştu.