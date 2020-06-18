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Şarkıcı Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı bu şerefsizler cenazeme gelmesin!

YouTube'da Sansürsüz programına konuk olan Kuşum Aydın, yakın bir dostuna bıraktığı vasiyette not aldırdığı isimlerin cenazesine gelmesini istemediğini söyledi.

Şarkıcı Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı bu şerefsizler cenazeme gelmesin!
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Kamuoyunda Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, YouTube'dan yayın yapan Sansürsüz programına katıldı. Aydın, sanat camiasına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Aydın, "Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.

"Bu şerefsizler cenazeme gelip gözyaşı dökmesin!"

Vasiyetini açıklayan Aydın "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma: 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'den başka yerde yaşayamam"

Kuşum Aydın uzun bir süre Almanya'da yaşadığı dönemle ilgili olarak "Türkiye'den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok" şeklinde konuştu. 

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