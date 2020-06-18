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Seren Serengil'den "Burcu neden mutlu değil?" sorusuna şaşırtan yanıt sesi yüzünden!

Sunucu Seren Serengil, Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi Allan Hakko'dan ayrılması üzerine "Burcu sesi yüzünden mutlu olamıyor" dedi.

Seren Serengil'den "Burcu neden mutlu değil?" sorusuna şaşırtan yanıt sesi yüzünden!
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Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Burcu Esmersoy hakkında yaptığı garip yorumla gündem oldu. 

"Burcu sesi yüzünden mutlu olamıyor"

Lerzan Mutlu ile geçtiğimiz günlerde tartışan Seren Serengil, bu sefer de Burcu Esmersoy'u hedef aldı. Önceki gün yayınlanan programda Arto'yu ağırlayan Serengil, Burcu Esmersoy ile Allan Hakko çiftinin ayrılığı ilgili haberi sundu. Esmersoy'la ilgili konuşan Arto, 'Burcu Esmersoy çok güzel bir kadın, neden mutlu olamıyor?' diye sordu. Arto'nun sorusuna ilginç bir cevap veren Serengil ise "Sesi yüzünden" dedi.

Sözleriyle tepki topladı

Yıllardır magazin programları sunan Seren Serengil'in hemcinsi için yaptığı çıkış sosyal medyada da konuşuldu. Burcu Esmersoy'un takipçilerinden tepki gören Serengil, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

 

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