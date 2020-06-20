Platonik aşk nedir? Sizden etkilenmeyen birine olan bağın nedeni ortaya çıktı!

Aşık olmak birine diğer kişilerden daha farklı duygular beslemek şiirlerin sözlerinden anlam çıkarmak aşkı anlatmaya tarif etmek için yetersiz kalır. Bazen karşınızdaki kişiye hissettiğiniz duyguları ifade etmek yetersiz kalabilir. Tabi bu noktada akla ilk gelen kalp ağrısı olarak adlandırdığımız platonik aşk genellikler ergenlik döneminde daha çok karşımıza çıkmakla beraber zaman zaman yetişkinlik döneminde de karşılaştığımız duygu durumudur. En genel anlamı ile karşılığı olmayan aşk olarak karşımıza çıkan platonik aşkın nedeni ortaya çıktı. Eğer ki karşınızdaki kişiye karşı karşılıksız platonik aşk besliyorsanız nedenini elmaelma.com'da bulabilirsiniz! Hadi gelin platonik aşk neden oluyormuş gelin hep beraber bir göz atalım.

Neden Platonik Aşık Oluyoruz? Karşılıksız Aşkın Altında Aslında Ne Var?

-Özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde çocuğa bakım veren başında eğitimini ve büyümesini yönlendiren bakıcı veya anne babayı yeteri kadar göremeyip sevgi alamaması durumunda güvenli bir bağ oluşturamayan kişilerde,

-Çocukluk döneminde yaşanan travmalar,

-Kişinin kendisinde fiziksel olarak eksikliklerin olduğu kişiler veya kendisini çok beğenmeyen kişiler,

-Kişinin kendini yetersiz hissetmesi bu konu ilişkide veya kişinin kendi içerisinde yaşadığı duygular.

- Kişi sosyal ortamlarda kendisini yeteri kadar ifade edemeyen kişilerde platonik aşk yaşayabilir.