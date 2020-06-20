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Üzüm çekirdeği yağının faydaları neler cildin nemini artırıyor!

Üzüm çekirdeği sağlığa olan faydalarının yanı sıra cilt için de inanılmaz yararlar sağlıyor. İşte üzüm çekirdeği yağının cilde faydaları...

Üzüm çekirdeği yağının faydaları neler cildin nemini artırıyor!
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Preslenmiş üzüm tohumlarından elde edilen üzüm çekirdeği yağı, cildin nemini, gençliğini korumada yardımcı oluyor. Üzüm çekirdeği yağı içinde bulundurduğu antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri, omega zinciri yağ asitleri ve E vitamini ile birleşince cilt için mucizevi faydaları olan bir yağa dönüşüyor. İşte üzüm çekirdeği yağının cilt için bilinmeyen faydaları...

Üzüm çekirdeği yağı cilt tonunu eşitler 

Üzüm çekirdeği yağı, proantosiyanidin adı verilen güçlü bir antioksidan bileşen içerir. Bu antioksidan, cildinizde sürekli kullanıldığında cilt tonunu eşitlenmesinde etki sağlar.

Cildin nemini ve yumuşaklığını artırıyor

Üzüm çekirdeği yağı, cildinizin elastikiyetini ve yumuşaklığını arttırdığı düşünülen diğer bazı bitkisel bileşenlerle birlikte test edildi. Araştırmalara göre bileşen; cildin nemini ve yumuşaklığını artırıyor. Üzüm çekirdeği yağı cildinizdeki E vitamini ve C vitamininin daha verimli olmasına yardımcı olur ve cildinizi korumada etkilidir.

Akne tedavisi

Üzüm çekirdeği yağının kanıtlanmış antimikrobiyal özellikleri nedeniyle, bazı insanlar bunu akne problemlerini tedavi etmek için kullanır.

Güneşin zararlı etkilerinden koruyor

Üzüm çekirdeği yağındaki güçlü antioksidanlarının yanı sıra cildiniz başka bir yararı daha bulunuyor. Yaz aylarında maruz kaldığımız güneşin zararlı UV ışınlarının, cildimize zarar vermesini de önler.

Üzüm çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Saf üzüm çekirdeği yağını kolayca satın alabilir ve saf formunda yüzünüzde serum olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, sevdiğiniz nemlendirici yüz ve vücut kremlerinde bir damla üzüm çekirdeği yağını karıştırmak, nemi cildinize hapsedebilirsiniz.

Yüzünüze üzüm çekirdeği yağı uygulamadan önce cildinizin bileğiniz veya ayak bileğiniz gibi daha az görünür olan bir yerinde testi yapın. Leke testinden sonra yağa tepki vermediğinizden ve cildinizin buna tolere edebileceğinden emin olmak için 24 saat bekleyin.

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