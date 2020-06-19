Nektarinli muffin nasıl yapılır çay saatlerine yakışır!

Kuru ya da taze olsun meyveler, keklere eklendiğinde her zaman çok daha güzel olmasını sağlıyor. Yazın bize sunduğun en güzel meyvelerden biri olan nektarin de minik muffinlerde muazzam bir tat veriyor. Pratik oluşuyla sizi asla pişman etmeyecek, yumuşacık, nektarinli bu muffinlere bayılacaksınız. İşte tadıyla mest eden nektarinli muffin tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 su bardağı tam buğday unu

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı hindistan cevizi şekeri(ya da şeker/esmer şeker/bal)

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 adet nektarin

Yapılışı:

Tüm sıvı malzemeleri (şeker dahil) iyice çırpın. Kuruları ekleyip, sadece bütünleşene kadar nazikçe karıştırın. Nektarinlerin 2/3 ünü ekleyin, bir daha karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına bölüştürüp, üzerilerini kalan nektarinlerle süsleyin. 180 derecelik fırında 25-30 dakika üzerileri kızarıp, kürdan testini başarıyla tamamlayana kadar pişirin. Tamamen soğuduktan sonra kalıplardan çıkarıp servis edin. Afiyet olsun...