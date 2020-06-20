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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılma kararı aldığı öne sürüldü!

İlişkilerine ara verdikten sonra kaldıkları yerden devam eden Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılma kararı aldığı öne sürüldü!
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Geçtiğimiz yıl ilişkilerinde büyük bir kriz yaşayan Kenan Doğulu ile Beren Saat, aralarını düzeltip evliliklerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı. Ancak iddialara göre ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. 

Beren Saat ayrılık kararı aldı iddiası

Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına göre; Beren Saat, altı yıllık eşi Kenan Doğulu'dan ayrılmaya karar verdi. İddiaya göre, Beren Saat, emlakçılara haber gönderdi ve acil daire aradığını söyledi. Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'da nikah masasına oturmuştu.

Kenan'ın doğum günü için yazdıkları kafa karıştırmıştı

Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum günü için; "Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk.Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun" mesajını yayınlamıştı.

 

 

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