Sosyetik güzel Eda Taşpınar yatak pozlarıyla olay oldu!

Salgınından korunmak için kendini eve kapatan sosyetik güzel Eda Taşpınar, normalleşme adımlarının başlayıp seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla soluğu İzmir'de aldı. Karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, tatilde de sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Yatak pozu verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, bu sefer Alaçatı'da kaldığı otelden yatak pozları verdi. Sosyetik güzel büyük ilgi gören pozlarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

Eda Taşpınar kimdir?

Eda Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleştiler. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

Türkiye'nin ilk heykelcisi Kenan Yontunç dedesidir. Yurtdışında birçok moda mağazasında çalıştı. Moda haftasında Backstagelerde iş aldı. Editörlere asistanlık yaptı. Çanta tasarımı yapmaya başladı. 2012 yılında kendi şirketini kurdu. Güneş yağları, bitki şampuanı gibi kozmetik ürünleri Türkiye pazarına sundu.

Vizyonu ''kadınları mutlu etmek'' olan Eda Taşpınar, yayın hayatına CNN Türk kanalında Trendikon ile başladı. Yok Böyle Dans isimli programa yarışmacı olarak katıldı. B House isimli otelin işletmeciliğini üstlendi.