Ayran aşı çorbası nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!

Mis gibi buğdaylı soğuk bir ayran aşı çorbasına kim hayır diyebilir ki? Sizi bunaltan havalarda ferah bir lezzet arıyorsanız ayran aşı çorbasını bir deneyin deriz. Ayran aşı çorbası ayrıca uzun süre tok kalmanızı sağlayacak, sağlıklı lezzetlerden. Muhteşem lezzetli, taze nanenin en çok yakıştığı efsane soğuk çorba tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

1 demet taze nane

2 bardak aşurelik buğday

2 kilogram yoğurt (çırpılmış)

1 büyük su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Püf noktası: Yoğurdu hazırlarken çok sulu olmamasına dikkat edin

Yapılışı:

Öncelikle buğdayınızı güzelce yıkayın ve tencereye koyup üzerine sıcak su ve biraz tuz ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra altını ve kapağını kapatın 2 saat bekleyin. Şişen ve hazır olan buğdaylarınızın suyunu süzüp buzdolabına kaldırın. Yoğurduğunuzu bir tencereye alıp güzelce cırpın ve üzerine ne çok cıvık nede cok yoğun olacak sekilde soğuk su ekleyip tekrar karıştırın ve arzuya göre tuz ekleyin. Son olarak nanelerinizi güzelce yıkayıp, doğrayın ve hazırladığınız yoğurdun icerisine dolaptaki buğday ve nanenizi ekleyin. Afiyet olsun!