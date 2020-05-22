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Dometesli kiş tarifi kahvaltıların vazgeçilmezi!

Dometesli kiş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Haftasonu kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olacak bu şahane lezzeti denemeye ne dersiniz?

Dometesli kiş tarifi kahvaltıların vazgeçilmezi!
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Dometesli kiş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hazırlaması oldukça kolay olan, kahvaltıda tıka basa doymaktan hoşlananlara harika bir öneri olacak bu tarifin nasıl yapıldığını merak mı ediyorsunuz. Gelin hep birlikte öğrenelim. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

Kiş hamuru için:

180 gram un, 125 gram tereyağı, 1/2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı buzlu soğuk su

Üzeri için:

200 ml.krema, 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir,4 adetorta boy domates,1 yemek kaşığı zeytinyağı,1 tatlı kaşığı kimyon tohumu (arzuya göre kekik), 1dal biberiye, 1/2 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI: 

Tart hamurunu hazırlamak için; un ve tuzu hamur yoğurma aparatını taktığınız mutfak robotuna alın.Küçük küçük kesip derin dondurucuda beklettiğiniz tereyağı küplerini azar azar ekleyip karıştırın.Tart hamuru küçük topaklar halini aldığında soğuk suyu azar azar katıp yoğurma işlemini sürdürün.Toparlanan hamuru az miktarda un serpilmiş yağlı kağıt üzerine alın. Üzerine hafifçe bastırıp paketleyin. Dinlenmesi için buzdolabına kaldırıp 1,5 saat kadar bekletin.Buzdolabında dinlenen kiş hamurunu önceden yağlanmış 26 cm. çapındaki tart kalıbına elinizle bastırarak serin. Kenar kısımlarını tart kalıbının şekliyle uyumlu olacak şekilde yukarı kaldırın.Kremayı tart kalıbının orta kısmına dökün. Elinizle ufaladığınız ya da rendelediğiniz beyaz peyniri serpiştirin.Uç kısımlarını alıp ince ince dilimlediğiniz domatesleri kişin üzerin dizin. Üzerlerini zeytinyağıyla hafifçe yağlayıp tuz serpin.Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 35-40 dakika kadar pişirin. Renk alıp üzeri kızaran tartı fırından çıkartın. Kimyon tohumu ve ince kıyılmış biberiye parçalarını ekleyip 10-15 dakika daha kontrollü olarak pişirmeye devam edin.Fırından çıkardığınız sıcak tartı oda sıcaklığında kısa bir süre dinlendirdikten sonra ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

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