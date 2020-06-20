Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu mayoyla görüntülendi selülitleri olay!

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da canlandırdığı Açelya karakteriyle yıldızı parlayan Hayal Köseoğlu, yaz sezonunu açan ünlülerden biri. Sevgilisi Caner Şahin'den ayrılan Hayal Köseoğlu, tatilinin tadını Bodrum'un serin sularında çıkarıyor.

Selülitleri dikkat çekti

Hayal Köseoğlu, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Gölköy'deki Kaktüs Otel'in plajında objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun aldığı kilolar ve selülitleri ise gözden kaçmadı.

Kadın oyunculara dayatılan güzellik standardını eleştirmişti

Köseoğlu, geçtiğimiz gün Instagram'da katıldığı canlı yayında 'kadın başrol oyuncuların fiziği iyi olmak zorunda' genellemesini eleştirdi. Güzel oyuncu, "Dizi ve film sektörüne dair en çok memnun kalmadığım nokta kadın oyunculara dayatılan güzellik ve erkek oyunculara da dayatılan yakışıklılık standardı" sözleriyle kalıplaşmış algının yıkılması gerektiğini ifade etmişti.