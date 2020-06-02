Çekiciliğin kuralları neler bel ve kalça oranı önem taşıyor!

Birinin gözünüze neden çekici geldiğini hiç düşündünüz mü bilmiyoruz. Ancak bunun ardında bilimsel gerçekler yatıyor. Bazı insanları daha çok beğenmemiz genel olarak 7 unsura dayanıyor. Hoşlandığınız kişinin fiziksel özelliklerinin yanında psikolojik etmenler de beğeniye etki ediyor. Birinin gözünüze çekici gelmesinin psikolojik nedenlerini sizin için sıraladık!

Gözbebekleri

Gözbebekleri birini beğenmemizde en önemli noktalardan biri. Öyle ki bazı çalışmalar gösteriyor ki büyük gözbebeklerine sahip insanları daha çekici buluyoruz. Bu durumu onların bize duyduğu ilgiyle bağdaştırıyoruz.

Simetrik yüz

Yapılan çalışmalara göre yüz simetrisi ve orantı genetik uyum açısından oldukça önemli. Simetrik yüzleri biyolojik olarak iyi genlerle ilişkilendiriyoruz. Bu da bir kişiyi çekici bulmamızda etki ediyor.

Bel kalınlığı

Kadınlarda özellikle bel ve kalçanın birbirine oranı her zaman için önem taşıyor. Örneğin Rönesans döneminde geniş kalçalara sahip olmak doğurganlık göstergesi olarak kabul edilirdi. Bazı araştırmalara göre, bel-kalça oranı ne kadar düşükse, bir kadın bir erkeğe o kadar çekici görünüyor.

Ses tonu

Yakın dönemde yapılan bir araştırmada kadınların sesleri regl dönemi boyunca 4 farklı zamanda kayıt altına alındı. Elde edilen sonuçlara göre, kadınların sesinin en çekici olduğu dönem yumurtlama evresi olarak belirlendi. Yapılan bir başka araştırmada ise kadınların daha derin sesli erkekleri çekici buldukları açıklandı.

Beslenme alışkanlıkları

Beslenme alışkanlıkları da birini çekici bulmamız konusunda büyük rol oynuyor. Bunun sebebi ise beslenme alışkanlıklarının hormon seviyesini ve vücut işleyişini de etkilemesi. Salınan hormonlar ise kişilerin kimyasal kokusunu belirliyor. Son dönemlerde yapılan bir araştırmada meyve ve sebze yiyen erkeklerin kokusunun, çoğunlukla ekmek ve makarna gibi yiyecekler yiyen erkeklere göre çok daha çekici bulunduğunu gösterdi.

Koku

Kadınların salgıladığı feromon hormonları onları daha çekici hale getirebilir. Feromon hormonunun salgısı, idrar ve koltuk altındaki terle dışarı atılır. Ancak feromonlar uçucu ve algılanamayacak kadar hafif kokusu olan kimyasal bir salgıdır. Hatta feromon ‘aşkın hormonu’ olarak adlandırılır. Özellikle regl döngüsünün ortasında artan feromonlar erkeklerin kadınları o dönemde daha çekici bulmasını sağlar.

Tat

Evet yanlış okumadınız; tat! Biriyle öpüştüğünüzde aslında çok fazla bakteri değiş tokuş edersiniz. Çalışmalar ise bunun o kişiyle uyumlu olup olmadığınızı anlamaya yardımcı olacağını gösteriyor. Yani aslında bir kişiyle yakınlaştığınızda sizin vücudunuza giren bakteriler, o kişiyi sizin için daha çekici hale getirebilir.