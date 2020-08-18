search menu
search
close

Spora başlamadan önce kilo vermek doğru mu fazlalıklardan kurtulmak için...

Kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de spora başlamadan önce kilo vermek doğru mu? sorusuna yanıt aradık!

-A A+

Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek en çok istediğimiz şeyler arasında hatta yiyip yiyip kilo almamak listenin başında geliyor ancak bunun için hayatımızın her alanına hitab eden spor alışkanlığı bizim bir parçamız olması gerek! Spor yapmak doğuştan gelen bir alışkanlık değil her ne kadar etrafımızda çok uzun zamandır spor yapan insanlar olsa da kilo verme isteğiniz ve spora başlama isteğiniz ümidinizi kırmasın düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapılan spor fazla kilolarınızdan kurtulmaya yardımcı olacaktır. Peki kilo vermek isteyenler için spora başlamadan kilo vermel doğru mu? Spora başlamadan önce ne yapmak gerek? İşte aradınığınız tüm sorulara yanıt aradık ve Spor Eğitmeni Yusuf Özden spor ve kilo vermeye dair tüm merak ettiklerinizi yanıtladı.

SPORA BAŞLAMADAN ÖNDE KİLO VERİLMELİ Mİ?

Düzenli olarak spor yapmak sağlık için en temel adımlardan biridir. İnsan hayatının büyük bir kısmını olumlu yönde etkileyen spor yapmak genellikle ilk olarak kilo vermek için tercih ediliyor. Fazlalıklardan kurtulmak için ne yapmalı? Spora başlamadan önce ön hazırlık olarak kilo verilmeli mi? İşte aradığınız tüm cevaplar...

Özden konu hakkında, ''Spora başlamanın amaçlarından bir tanesi de kilo vermektir. Bunların kombinasyonu, size hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Çünkü vücudunuzda arttırdığınız kas kütlesi aynı zamanda yağların yakımını kolaylaştıracaktır. Size tavsiyem bu konuda uzmanlardan yardım alın ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşın.'' diyerek yanıtladı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dumanı üstünde: Kolay yayla çorbası Dumanı üstünde: Kolay yayla çorbası
Yemek
Tuba Büyüküstün ilk kez bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü! Tuba Büyüküstün ilk kez bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Magazin
En Güncel Galeriler
Farah Zeynep, 31. yaş gününü mini etekli pozlarıyla kutladı!
Farah Zeynep, 31. yaş gününü mini etekli pozlarıyla kutladı!
Fenomen gelin Hanife'nin kız kardeşi pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!
Fenomen gelin Hanife'nin kız kardeşi pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler şoke oldu!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler şoke oldu!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat hayranlarını uyardı: Sakin olun!
Mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat hayranlarını uyardı: Sakin olun!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Ozan'dan eski sevgilisini darp ettiği iddiasına 3 kelimelik yanıt!
Ozan'dan eski sevgilisini darp ettiği iddiasına 3 kelimelik yanıt!
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan'ı skandal sözlerle savundu!
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan'ı skandal sözlerle savundu!
Mide yanması ve şişkinlik hissine aman dikkat!
Mide yanması ve şişkinlik hissine aman dikkat!
Sercan'ı reddetmişti! Nisa, Survivor yarışmacısıyla sarmaş dolaş!
Sercan'ı reddetmişti! Nisa, Survivor yarışmacısıyla sarmaş dolaş!
Ünlü fenomen Merve Taşkın öldüresiye dövüldü! O anları böyle paylaştı!
Ünlü fenomen Merve Taşkın öldüresiye dövüldü! O anları böyle paylaştı!
Limon suyu içmek için 8 önemli neden!
Limon suyu içmek için 8 önemli neden!
Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı
Parmak ısırtan tat: İzmir bomba tatlısı
Karşı koyulmaz lezzet: Hıngal mantı
Karşı koyulmaz lezzet: Hıngal mantı
Yorumlar