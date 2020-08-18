Spora başlamadan önce kilo vermek doğru mu fazlalıklardan kurtulmak için...

Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek en çok istediğimiz şeyler arasında hatta yiyip yiyip kilo almamak listenin başında geliyor ancak bunun için hayatımızın her alanına hitab eden spor alışkanlığı bizim bir parçamız olması gerek! Spor yapmak doğuştan gelen bir alışkanlık değil her ne kadar etrafımızda çok uzun zamandır spor yapan insanlar olsa da kilo verme isteğiniz ve spora başlama isteğiniz ümidinizi kırmasın düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapılan spor fazla kilolarınızdan kurtulmaya yardımcı olacaktır. Peki kilo vermek isteyenler için spora başlamadan kilo vermel doğru mu? Spora başlamadan önce ne yapmak gerek? İşte aradınığınız tüm sorulara yanıt aradık ve Spor Eğitmeni Yusuf Özden spor ve kilo vermeye dair tüm merak ettiklerinizi yanıtladı.

SPORA BAŞLAMADAN ÖNDE KİLO VERİLMELİ Mİ?

Düzenli olarak spor yapmak sağlık için en temel adımlardan biridir. İnsan hayatının büyük bir kısmını olumlu yönde etkileyen spor yapmak genellikle ilk olarak kilo vermek için tercih ediliyor. Fazlalıklardan kurtulmak için ne yapmalı? Spora başlamadan önce ön hazırlık olarak kilo verilmeli mi? İşte aradığınız tüm cevaplar...

Özden konu hakkında, ''Spora başlamanın amaçlarından bir tanesi de kilo vermektir. Bunların kombinasyonu, size hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Çünkü vücudunuzda arttırdığınız kas kütlesi aynı zamanda yağların yakımını kolaylaştıracaktır. Size tavsiyem bu konuda uzmanlardan yardım alın ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşın.'' diyerek yanıtladı.