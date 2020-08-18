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Ozan Güven, eski sevgilisi darp ettiği iddiasına 3 kelimeyle yanıt verdi

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin ardından ilk kez ortaya çıktı. Güven, iddiaları 3 kelimeyle yanıtladı.

Ozan Güven, eski sevgilisi darp ettiği iddiasına 3 kelimeyle yanıt verdi
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Ozan Güven, eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiğine yönelik haberlerin ardından terk ettiği Levent'teki evine motoruyla geldi. 45 yaşındaki oyuncu, darp iddialarıyla ilgili, "Konu yargı sürecinde" açıklamasıyla yetindi.

Reklam filmi ve rol aldığı dizinin kadrosunda çıkarıldığı iddiaları sorulan oyuncu, "Çok teşekkür ederim, kolay gelsin" dedikten sonra evine giriş yaptı.

Babil dizisinden çıkarıldı

Ozan Güven'in başrolünde olduğu "Babil" dizisi ile ilgili olarak Ay Yapım, şu açıklamayı yayınlamıştı: "Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve iş birliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Hürriyet

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