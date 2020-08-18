Kolay yayla çorbası nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Bugün ne pişirsem diye düşünenlere anne eli değmiş gibi bir yemek olan yayla çorbası tarifini hazırladık. 1 tabakla doyamayacağınız eşsiz yayla çorbasının yapılışı da çok basit. Peki yapılışı pratik, kolay yayla çorbası nasıl yapılır? Gereken malzemeler neler? İşte dumanı üstünde kolay yayla çorbası tarifi...

Malzemeler:

4 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı süzme yoğurt

1,5 yemek kaşığı un

3,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Suyu ve pirinci bir tencerenin içerisine alın. Pirinçler yumuşayana kadar güzelce kaynatın. Ayrı bir kabın içerisine yoğurt, süzme yoğurt ve unu güzelce çırpın.

Ardından ocakta kaynamakta olan sudan 1 kepçe kadar alın. Yoğurdunuzun içerisine azar azar ilave edin. Bir yandan da çırpın. Hazırladığınız yoğurtlu karışımı ocakta kaynayan pirinçlerin üzerine incecik bir ip şeklinde çok yavaş bir şekilde aktarın. Diğer yandan da çırpmaya devam edin. Tuz ve nanesini de ilave edin.

Kıvamı çok yoğun olursa su ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatın. Dilediğiniz kıvamda olunca ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!