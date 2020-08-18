Tuba Büyüküstün'ün bikinili paylaşımına hayranlarından büyük ilgi!

Tüm dünyada yer aldığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine kavuşan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, süpriz bir paylaşıma imza attı. Güzel oyuncu, bikinili bir pozunu takipçileriyle paylaşarak herkesi şaşırttı.

Bikinili fotoğrafına beğeni yağdı

Büyüküstün, 2016 yılında İtalya'da çekilen pozunu paylaşarak altına, "Bazı insanlarla kendini özgür hissedersin, bazı yerler sana orada bir parçan varmış duygusu verir. Yıl 2016 Pietrasanta , bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başındayım. 1 ay gibi yoğun geçen 1 hafta. Daha şehre girerken buradan bir iz istiyorum , dövme yaptıracağım ben bu şehirde duygusu.. Sabah kahvaltıları, bisiklet ile 20 dakika denize inmeler, sakinlik ve özgürlüğün hafifliğine eşlik eden bir dost @mervehasmansalvatori onun naif kamerasından ben.. Özledim... Gittikçe uzaklaştırıyorlar mesafeleri. Bu özlemle ne yapacağız?" notunu düştü.

Öte yandan güzel oyuncuya hayranlarından 100 bini aşan beğeni ve onlarca yorum geldi.