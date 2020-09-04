Burçların cinsellik sırları ve burçlara göre en ideal seks pozisyonları

Burçların cinsellik özellikleri nelerdir? Hangi burç nasıl seksten hoşlanır? Burçların cinsellik sırları nelerdir? Burçlara göre en ideal seks pozisyonları hangileridir? Bize hangi burçtan olduğunuzu söyleyin size cinsellik eğilimlerinizi söyleyelim. Ne demiş atalarımız; Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Her burcun cinsellikten beklentileri farklıdır. Kimi tek gecelik ilişkiler yaşamak isterken kimi sadece partnerine sadık kalıyor. İşte sizler de partnerinizin burcuna göre cinsellik eğilimlerini bilerek ilişkinize renk katabilir, unutulmaz deneyimler yaşayabilirsiniz!

BURÇLAR VE CİNSELLİK EĞİLİMLERİ

KOÇ ERKEĞİ: Çabuk uyarılan koç erkeği her yerde ve her şartta seks yapabilmektedir. Romantik olan bir kadın için biraz fazla hızlı ve kaba sayılabilir. Sonuca geç ulaşıp kısa sürede tekrar sevişebilirler.

KOÇ KADINI: Seks yapmak istediğini açıkça belirtebilir bir koç kadını. Tabuları yoktur ve yeni şeyler denemekten hoşlanırlar. Fantazi düşleri kurarlar ve karşısında cesur bir partner olduğunda bu hayalleri gerçekleştirmekten kaçınmazlar

Koç burçlarının favori seks pozisyonu: Ters Cowgirl

BOĞA ERKEĞİ: Konu üremekse eğer inanılmaz bir cinsel performans gösterirler. Geç uyarılır fakat sonrasında saatlerce sevişebilir. Tek gecelik ilişkiler onlara göre değildir. Partnerinden sevgi görmeyi ve okşanmayı beklerler.

BOĞA KADINI: Gösterilşten ve lüksten etkilenir bir boğa kadını. Uygun ambiansı yarattığınızda içindeki ateş ortaya çıkacaktır. Aşkta ve sekste fazlasıyla sabırlıdır. Tekrarlanan hareketlerden bıkmaz.

Boğa burçlarının favori poziyonu: The Yogi

İKİZLER ERKEĞİ: Değişik ortamlardan ve değişik partnerlerden zevk alır bir ikizler erekği. Sürekli aynı partnerle olmak onları sıkar ve iktidarsızlaşmalarına sebep olur. Değişik pozisyonlar denemk onlar için seksin en önemli ve heyecan uyandıran kısmıdır.

İKİZLER KADINI: Bir cinsel ilişki yaşayabilmeleri için önce aşık olmaları gerekir ikizler kadının. Erkekleri gibi kadınları da değişikliğe açıktır. Kavga ve sertlik onları son derece rahatsız eder.

İkizler burçlarının favori cinsel pozisyonu: İkiz Düğüm

YENGEÇ ERKEĞİ : Aşırı duygusal olan yengeç erkeği yanlızca aşık olduğu partneri ile ve kendini yabancı hissetmeyeceği bir yerde ilişkiye girmek ister. Sakin ve duygusal görüntüsünün altında adeta bir panter yatar yengeç erkeğinin.

YENGEÇ KADINI: Uçuk değişiklikler duygusal yengeç kadınlarını rahatsız eder. Sıcaklık, samimiyet, ufak öpücükler ve dokunuşlar yengeç kadınının içindeki ateşi çıkaracaktır.

Yengeç burçlarının favori seks pozisyonu: Sarılan Vücutlar

ASLAN ERKEĞİ: Yüksek benlik duygularına sahip olan aslan erkeği partnerinin kendisinden daha becerikli olmasını istemez hatta bundan büyük rahatsızlık duyar. Cinselliğe aşırı düşkün değildir. Cinsellik esnasında sürekli övgü dolu cümleler duymak ister.

ASLAN KADINI: Erkeği gibi aslan kadını da yüceltilmek ve övülmek ister.Kendini açıkça göstermekten çekinmez bir aslan kadını. Partnerinin kendisine aşık olmasını ister. Fantazilere meraklıdır.

Aslan burçlarının favori cinsel pozisyonu: Amazon

BAŞAK ERKEĞİ: Yeteri kadar temiz olduğunu düşündüğü her ortamda seks yapabilir bir başak erkeği. Mükemmelliyetçiliği sebebiyle partnerini memnun edene kadar çabalar.

BAŞAK KADINI : Zeki olan başak kadınları duygularını son derece beceri ve titizlikle gizleyebilir. Partneriyle cinsel bir ilişki düşünebilmesi içinonun yeteri kadar temiz olduğundan emin olmalıdır.Soğuk gibi görünür fakat içindeki ateş gösterdiğiniz sevgiyle beraber ortaya çıkacaktır.

Başak burçlarının favori cinsel pozisyonu: Asma Bahçe

TERAZİ ERKEĞİ: Kendilerini fazla üstün gören terazi erkekleri yanlızca güzel olduğunu düşündükleri kadınlarla birlikte olmak isterler. Eşinin olup olmadık zamanda istekte bulunmasından rahatsız olur çünkü onun için her şeyin bir zamanı vardır.

TERAZİ KADINI: İncelikten etkilenen terazi kadınlarıyla birlikye olabilmek için son derece kibar olmalı ve kalbine hitap etmelisiniz. Aceleci olmaktan hoşlanmaz.Ortamın güzelliği onlar için çok önemlidir. Süprizlerden ve değişikliklerden çok etkilenirler.

Terazi burçlarının favori seks pozisyonu: Uzanan Makas

AKREP ERKEĞİ : Bir akrep erkeği için sekssiz yaşamak imkansızdır. Sekste sınır yoktur akrep erkeği için. Seksi sayılabilecek tüm kadınlar akrep erkeği için çekicidir. Fakat bir akrep erkeği aşık olduğunda şaşırtıcı biçimde seksten uzaklaşır. Bu sebeple tek gecelik ilşkilere daha yatkındır.

AKREP KADINI: Çabuk uyarılır akrep kadını.Partnerinin fiziği onun için oldukça önemlidir.Çok ateşli olmasına karşın incecik bir ruha sahitir akrep kadını.Partnerine hakimiyet kurmayı sever . Partnerinin yanlızca ona ait olmasını ister. Tüm burçlar içinde erotizme en düşkün burç akreptir.

Akrep burçlarının favori seks pozisyonu: Oynak

YAY ERKEĞİ:Değişik olan tüm mekanlar yay ereği için birebirdir. Klasik başlayan sevişmelerden hoşlanmaz. Kah denizde kah ormanda seks yapmayı düşünmek bile yay erkeklerini heyecanlandırır.

YAY KADINI: Seks yay kadını için oldukça önemlidir. Heyecanlı ve ateşli bir aşık olan yay kadını aşık olduğunda gözü hiçbir şey görmez. Değişikliklere son derece açıktır. Değişik cinsel düşler kurmaya ve uygulamaya bayılırlar

Yay burçlarının favori seks pozisyonu: Müstehcen Dans

OĞLAK ERKEĞİ : Geç uyarılır bir oğlak erkeği. Cinsellik onun için son derece ciddi bir iştir adeta.Sakin ortamlardan hoşlanan oğlak erkeği güvensizlik sebebiyle sık sık partner değiştirr. Değişik ortamlardan ve değişik pozisyonlardan rahatsızlık duyar.

OĞLAK KADINI: Utangaç görüntüsüsnün altında uyandırılmayı bekleyen bir dişi panter vardır oğlak kadınının. Değişikliklerden hoşlanır fakat utangaç olduğundan bunu dile getirmesi zaman alır. sert hareketlerden hoşlanmazlar.

Oğlak burçlarının favori seks pozisyonu: Misyoner

KOVA ERKEĞİ: Kova erkeği için seks olmazsa olmaz değildir. Değişik mekanlarda ve değişik zamanlarda farklı partnerlerle birlikte olabilir ve bunlara mana yüklemez. Romantizmden hoşlanmayan kova erkeklerinin seks shoplara ilgisi büyüktür. Mekanik oyuncakları sever. Erotik filmler, fotoğraflar ilgisini çekebilir. Sanal seks favorisidir.

KOVA KADINI : Kova kadını için seks demek özgürlük demektir. Yeniliklere son derece açıktır kova kadını.Çıplaklıktan utanmazlar. Partnerinin asil olması onlar için oldukça önemlidir.

Kova burçlarının favori seks pozisyonları: Yerde seks

BALIK ERKEĞİ:Romantik bir aşık olan balık erkeği partnerini sık sık değiştirme ihtiyacı hisseder. Sonrasında da vicdan azabı duyması onun için kaçınılmaz olur.Adeta güzelliğe zaafı vardır.

BALIK KADINI :Hem gönlünün hem başının okşanmasına ihtiyaç duyar bir balık kadını kalbini başkasına açmak için. Utangaç yapısı sebebiyle geç uyarılacaktır fakat içindeki ateş ortaya çıkmak için can atar bir balık kadınının.

Balık burçlarının favori seks pozisyonları: Örümcek Ağı