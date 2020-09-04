search menu
search
close

Frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!

Üzerinde enfes frambuaz sosu, bisküvili ve irmikli katmanlarıyla büyüleyen frambuazlı irmik tatlısını paylaşıyoruz. İşte frambuazlı irmik tatlısı tarifi!

Frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!
-A A+

Henüz mevsimi bitmemişken fresh meyvelerle kendinize enfes bir tatlı yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Herkesin sizden tarifini isteyeceği frambuazlı irmik tatlısı, çay saatlerinizin baş tacı olacak bir lezzet. Bol katmanlarına rağmen sizi asla yormayacak, yapılışı pratik frambuazlı irmik tatlısı tarifini yayınlıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Malzemeler:

Bisküvi katmanı için:

1 paket petibör bisküvi(175 g)
2 yemek kaşığı tereyağı(yaklaşık 30-40 g)

İrmikli katman için:

1 litre süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı

Frambuazlı katman için:

250 gram dondurulmuş frambuaz
1/2 su bardağı şeker
1 yemek kaşığı nişasta(buğday veya mısır)
1 su bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu
1/2 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Bisküvileri mutfak robotunda çekerek inceltin. Eritmiş olduğunuz 2 yemek kaşığı tereyağını üzerine ekleyip karıştırın. 20x30 boyutlarında dikdörtgen bir kalıbın tabanına yayarak bardak yardımıyla bastırıp düzeltin ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Süt ve irmiği bir tencerede orta ateşte pişirmeye başlayın. Kaynayıp kıvamı koyulaşmaya başlayınca toz şekeri ilave ederek karıştırın. En az 4-5 dakika şeker eriyene dek ara ara karıştırıp pişirmeye devam edin. Ocaktan almadan hemen önce 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip karıştırın ve ardından soğuması için kenara alın. Oda sıcaklığına gelen irmik tatlısını bisküvi katmanının üzerine dökün.

Spatulayla güzelce yaydıktan sonra düzeltin ve buzdolabına kaldırın. Bu sırada frambuaz ve şekeri tavaya alın. Nişasta ve suyu bir kasede karıştırıp üzerine ekleyin. Orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın. Yaklaşık 5 dakika sonra yoğunlaşmaya başlayacak, bu sırada limon suyunu ilave edin. Kaşıkla kontrol ettiğinizde yoğun ve reçelimsi bir yapısı varsa ocaktan alın ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip karıştırın. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra en üst katmana frambuazlı sosunu dökün. En üst katmanın iyice yayıldığına emin olun.En az 1 saat tercihen 3-4 saat dolapta dinlendirin. Buzdolabında çıkardıktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Burçların cinsellik sırları partnerinizle uyum için... Burçların cinsellik sırları partnerinizle uyum için...
Astroloji
Suriyelilerle ilgili tweeti başını yaktı! Gökhan Özoğuz'a suç duyurusu Suriyelilerle ilgili tweeti başını yaktı! Gökhan Özoğuz'a suç duyurusu
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Önceki Haberler
Patlıcana rakip: Kabak karnıyarık
Patlıcana rakip: Kabak karnıyarık
Sanat dünyası yasta! Duvara Karşı filminin yıldızı hayatını kaybetti
Sanat dünyası yasta! Duvara Karşı filminin yıldızı hayatını kaybetti
Antioksidan kaynağı maydanozun bu faydası inanılmaz!
Antioksidan kaynağı maydanozun bu faydası inanılmaz!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı yeni işiyle herkesi şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı yeni işiyle herkesi şaşırttı!
Koleksiyonu için mankenlik yapan 76'lık Nebahat, gençlere taş çıkarttı
Koleksiyonu için mankenlik yapan 76'lık Nebahat, gençlere taş çıkarttı
Kendi kokunuzu evde hazırlamaya ne dersiniz?
Kendi kokunuzu evde hazırlamaya ne dersiniz?
60 bin TL'ye silikon taktıran oyuncu, bir anda göğüslerini sergiledi!
60 bin TL'ye silikon taktıran oyuncu, bir anda göğüslerini sergiledi!
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ın ödeyeceği ücret belli oldu!
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ın ödeyeceği ücret belli oldu!
Yorumlar