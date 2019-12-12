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Bıldırcın yumurtasının faydaları neler böbrek taşını engelliyor!

Tüketmeyi pek tercih etmediğimiz bıldırcın yumurtası vitaminleriyle birçok faydayı beraberinde getiriyor. İşte bıldırcın yumurtasının bilinmeyen yararları!

Bıldırcın yumurtasının faydaları neler böbrek taşını engelliyor!
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Tüketmek için pek tercih etmediğimiz, tavuk yumurtasından daha küçük ve daha hafif ancak bu küçüklüğüne zıt olarak besin değeri tavuk yumurtasından çok daha fazla olan bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmiyor. Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasına göre beş kat daha fazla fosfor, sekiz kat daha fazla demir ve dokuz kat daha fazla protein içeriyor. İşte, bıldırcın yumurtasının faydaları hakkında bilmeniz gerekenler...

Vitamin Deposudur

Bıldırcın yumurtası tavuk yumurtasından daha besleyici ve sağlıklıdır. Bıldırcın yumurtası, günlük olarak önerilen protein gereksiniminin %13’ünden fazlasını karşılar. Bıldırcın yumurtası, özellikle B vitaminleri bakımından zengin olup, günlük gereken B1 vitaminin % 140’ını karşılar.

Öksürüğü Geçirmekte Etkilidir

Bıldırcın yumurtası kısa sürede öksürükten kurtulmanızı sağlar. Özellikle astım ve bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde bilinen bir alerjiniz yok ise kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus yumurtanın organik olmasıdır.

Ölümcül Hastalık Riskini Azaltır

Vücudunuzdaki düşük potasyum oranı kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, felç ve sindirim bozuklukları yaşama riskini arttırır. Potasyum açısından zengin içeriği ile bıldırcın yumurtası sizi bu hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Kansızlığı Önler

Bıldırcın yumurtası demir bakımından da zengindir. Demir sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz oksijenin vücuttaki diğer organlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca demir kansızlığı da önler ve kan için yararlı olan potasyumu da içerir.

Bağışık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara daha çabuk yakalanmanıza sebep olur. Bıldırcın yumurtası vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek demir içeriği ile bıldırcın yumurtası aynı zamanda vücudunuzdaki hemoglobin seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

Taş Oluşumunu Engeller

 Bıldırcın yumurtası böbrek, safra kesesi ve karaciğer sağlığınız için önemlidir. Mesane taşlarının oluşumunu önler ve parçalanmasında yardımcı olur.

Cinsel İsteği Arttırır

Bıldırcın yumurtası fosfor, proteinler ve vitaminler gibi pek çok önemli madde içerir. Bunlarda cinsel isteğinizi arttırır ve cinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

Saç Kalitesini Arttırır 

Bıldırcın yumurtası saçlarınızı daha parlak hale getirirken güçlenmesinde de önemli rol oynar. Uzun, güçlü ve parlak saçlar için bıldırcın yumurtası yemeyi ihmal etmeyin.

Cilt Bakımında Kullanılır

Cildin daha parlak görünmesi ve ten renginin eşitlenmesinde önemli rol oynayan bıldırcın yumurtası son dönemlerde cilt bakım ürünlerinin çoğunda bulunmaktadır. Direkt olarak cilde sürülebileceği gibi cilt bakımında kullanılan yağlar ile de karıştırıp uygulanabilir. Düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.

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