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Fulden Aras'tan yürek burkan açıklama gögüslerimi alsınlar bitsin!

Fulden Uras, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuştu. Kansere yakalanan Uras, ''gögüslerimi alsınlar bitsin'' açıklamasıyla yürek burktu.

Fulden Aras'tan yürek burkan açıklama gögüslerimi alsınlar bitsin!
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Şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras annesinin ölümü ve hastalığı ile ilgili yaşadığı zor zamanları Kanal D'de yayınlanan 2.sayfa programına konuştu. Gözyaşlarını tutamayan ünlü isimin açıklamaları izleyenlerin yüreğini burktu. 

''KISA SÜREDE ÇOK FAZLA YAKINIMI KAYBETTİM''

"Ben 13 yaşımdan beri hastanelerden burnunu çıkaramayan biriyim bunlara çok alıştım. Kısa sürede çok fazla yakınımı kaybettim. Üç dört ay evvel kuzenimi kaybettim. Ben çevremi toparlamaya çalışmaktan kendi acımı hep sonraya erteledim. O ertelediğim şeyler bir süre sonra ortaya çıkıyor ve beni hastanelik ediyor.

''BU YAZ BEŞ KEZ AMELİYAT OLDUM''

Sadece bu yaz beş kez ameliyat oldum. Bağışıklık sistemim çökük böbreklerim kötü ben artık o kadar çok sağlıkla sınandım ki aldığım nefes bile çok kıymetli benim için güzellik takıntılarını falan geçeli çok oldu.

''ÖLÜM BENİM İÇİN ANNEME KAVUŞMAK''

Sol göğsümden ameliyat oldum şimdi sağ taraftan da olacağım. Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor… Asla ‘neden ben’ demedim. Herkesin bir imtihanı var bu hayatta, ben hiç korkmuyorum. Ölüm benim için anneme kavuşmak. Neden korkayım ki anneme kavuşup sarılacağım. Annemi çok özledim. Annem istemediği için evlenmedim. Üç kız çocuğu ile babamdan ayrılmıştı.

Fulden Aras'tan yürek burkan açıklama gögüslerimi alsınlar bitsin!

 ''20 KİLO VERDİM''

Ben en acı şeyleri yaşadım. Çocuğum yok iki kardeşim bir yeğenim var küçücük bir aile kaldık. Onlar hayatta olsun başka bir şey istemiyorum.Annemin vefatından ve ameliyatlardan sonra 20 kilo verdim. 51 kiloya düştüm. Bende kanser ve şeker var ne yapabilirim bilmiyorum."

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