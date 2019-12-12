Trüf mantarının yararları neler kolesterolü düşürüyor!

Taşı andıran görüntüsüyle Akdeniz ikliminin olduğu ülkelerde yetiştirilen trüf mantarı içerisindeki vitamin ve mineralle vücuda şaşırtıcı faydaları bulunan bir mantar çeşidi. Etten daha fazla protein içermesiyle tam bir enerji kaynağı. Gelin yararları saymakla bitmeyen trüf mantarına daha yakından bakalım. İşte trüf mantarı ve yağının bilinmeyen faydaları!

TRÜF MANTARI NEDİR?

En çok Fransa'da yetiştiriliyor

Trüf, görüntüsü ile taşı andıran bir mantardır ve sert bir yapısı vardır. Piştiğinde de çok sulanmamaktadır. 70 kadar çeşidi olduğu söylenen trüf mantarı; pek çok yerde yetişse de en değerli ve lezzetlileri, başta Fransa olmak üzere İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerinde üretilir. Sadece Fransa’da 20 bin kişi geçimini bu mantarlardan sağlamaktadır.

Ağaç köklerine yakın yerde yetişir

Trüf mantarı, patates gibi yer altında ve ağaç köklerine - özellikle de meşe ve kestane ağaçlarının köklerine - yakın yerlerde, toprağın 50 cm kadar altında yetişir. Ağaç köklerine yakın yerler seçmesinin nedeni ise, kökleri emerek ihtiyacı olan şeker ve organik asitleri sağlamasıdır.

TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Fransa'da bu pahalı yiyeceği insanlar çoğunlukla evlerinde, omletin üzerine rendeleyerek kullanırlar. Yağın aromayı hapsetmesi nedeniyle genelde yağ, krema, yumurta içeren yemeklerde de kullanılır. Bunun dışında farklı biçimlerde kesilerek, salatalarda, et yemeklerinde, kömürde pişirilerek ya da füme olarak da tüketilir.

Suyla temas etmemeli

Trüfler bir kavanozun içinde, buzdolabında muhafaza edilmeli ve suyla temas etmemesine dikkat edilmelidir, çünkü üzerine değen su, trüfün çürümesine neden olmaktadır. İçine birkaç dilim trüf konulan bir makarna bile birdenbire pahalı, lüks bir yiyeceğe dönüşebilmektedir. Hatta trüfü, sadece kokusu için kullananlar bile bulunmaktadır.

TRÜF MANTARI VE YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Etten daha fazla protein içeriyor

Trüf mantarı ve yağı, çok kaliteli bir protein kaynağıdır. Yapılan araştırmalar, trüf mantarının, etten daha fazla protein oranına sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Vitamin ve mineral deposu

Trüf mantarı, toprağın altında yetişir. Bu sayede toprağın ve ağaç köklerinin barındırdığı tüm mineralleri alır. Yani trüf mantarı ve yağı, mineral açısından oldukça zengindir.

Kolesterolü düşürür

Eski zamanlardan beri trüf mantarı kötü kolesterolü düşürmek için kullanıyor. Bu mucize besin kötü kolesterolü düşürmede birebir.

Afrodizyak etkili

Trüf, afrodizyak etkisi çok yüksek bir besindir. Trüf mantarı ve trüf yağı, çok eski yıllardan beri cinsel gücü artırıcı olarak kullanılıyor.

Hücre hasarını önler ve tok tutar

Trüf yağı ayrıca antioksidan özelliklere sahip polifenoller bakımından zengindir, böylece oksidatif hasarı ve hücre hasarını önler. Makarnadan pizzaya, etten sebzeye neredeyse tüm yiyeceklere eklenebilen trüf yağı, yemeklerin besleyiciliğini artırır. Öte yandan bu yağ, tok tutma süresini de uzatır.