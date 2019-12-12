Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski cesur Instagram paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünkü sütyensiz paylaşımı sonrası bugün de bir markette iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada olay oldu.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski bugün de bir marka için objektiflerin karşısına geçti. Dantelli iç çamaşırıyla objektiflere poz veren Ratajkowski yine yürek hoplattı.

DÜN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ratajowski, dün köpeğini gezmeye çıkardığı bir videosunu paylaşmıştı. Videosunda ünlü modelin sütyensiz oluşu dikkatlerden kaçmamıştı.