search menu
search
close

Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!

Güzel model Emily Ratajkowski, dünkü sütyensiz paylaşımının ardından bu kez de iç çamaşırlı pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!
-A A+

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski cesur Instagram paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünkü sütyensiz paylaşımı sonrası bugün de bir markette iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyada olay oldu. 

 İÇ ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski bugün de bir marka için objektiflerin karşısına geçti. Dantelli iç çamaşırıyla objektiflere poz veren Ratajkowski yine yürek hoplattı. 

Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!

DÜN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ratajowski, dün köpeğini gezmeye çıkardığı bir videosunu paylaşmıştı. Videosunda ünlü modelin sütyensiz oluşu dikkatlerden kaçmamıştı.

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla kahretti: Gögüslerimi alsınlar bitsin Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamayla kahretti: Gögüslerimi alsınlar bitsin
Magazin
Tarzınıza renk katmanın yolları burada! Tarzınıza renk katmanın yolları burada!
Stil
En Güncel Galeriler
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Tek hedefi Barbie bebeğe benzemekti! Son halini görenler şoka giriyor!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
Küvette poz verdi! Sosyal medyayı salladı!
Küvette poz verdi! Sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
İşte kışın çiçek bakımının püf noktaları!
İşte kışın çiçek bakımının püf noktaları!
Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı!
Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı!
Acun'un eski eşinden Şeyma'ya olay gönderme!
Acun'un eski eşinden Şeyma'ya olay gönderme!
İshali anında bitiren mucize bitki!
İshali anında bitiren mucize bitki!
Kahvaltılarınız şenlenecek: Kabaklı milföy çanakları
Kahvaltılarınız şenlenecek: Kabaklı milföy çanakları
Cinsel organın kaç santim sorusuna verdiği cevapla olay oldu!
Cinsel organın kaç santim sorusuna verdiği cevapla olay oldu!
İlk buluşmada hoşlandığınız kişiyi etkilemenin yolları!
İlk buluşmada hoşlandığınız kişiyi etkilemenin yolları!
Evliliği sağlamlaştıran 5 alışkanlık!
Evliliği sağlamlaştıran 5 alışkanlık!
Yorumlar