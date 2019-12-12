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Tahinin faydaları neler tüm toksinleri vücuttan atıyor!

Kahvaltıların vazgeçilmezi tahin içerdiği mineral ve vitaminlerle vücut için şifa kaynağı olan bir besin. İşte tahinin daha önce duymadığınız faydaları!

Tahinin faydaları neler tüm toksinleri vücuttan atıyor!
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Genelde pekmezle birlikte tükettiğimiz kahvaltıların vazgeçilmezi tahin, içerisinde birçok faydayı bulunduran bir besin. Susamın tohumlarından elde edilen macun olan tahin, pek çok yemekte kullanılıyor. Akdeniz ve Asya mutfağında kendine önemli bir yer bulan bu besin, humusa kattığı lezzet ile biliniyor. Lezzeti ve sağlıya muhteşem faydalarıyla bilinen tahin hakkında bilmedikleriniz haberimizde.

Besin değeri çok yüksek 

Tahin, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla dolu bir besindir. 1 çorba kaşığı (yaklaşık 15 gram) tahinin besin değerleri şöyle:Kalori: 90 kaloriYağ: 8 gramProtein: 3 gramLif: 1 gramKarbonhidrat: 3 gramPotasyum: 62.1 mgKalsiyum: 63 mg

Yüksek antioksidan kaynağı 

Tahin, yüksek antioksidanlar içeren besinler listesinde başlarda yer alıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarını önlüyor. Bu özelliği ile kalp hastalığı, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

Hastalıkları önlüyor 

Tahini beslenme listenize eklemek için birçok neden var. Bunlardan biri de hastalıklardan korunmak. Düzenli tahin tüketmek, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, kalp hastalığı riskinin azalmasını sağlıyor.

Karaciğerleri koruyor 

Tahin, karaciğerleri hasarlardan koruyor. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu besin tıpkı karaciğerler gibi böbreklerin de korunmasına fayda sağlıyor. Tip 2 diyabeti bulunan bir grup insan ile yapılan çalışmada, grubun bir kısmı 90 gün boyunca düzenli miktarda tahin tüketti. 90 günün sonunda tahin tüketenler diğer grup ile karşılaştırıldığında, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında iyileşmeler olduğu tespit edildi.

Anti-enflamatuar ve anti-bakteriyel bir besindir 

Tahin, yüksek oranda antienflamatuar bileşikler içeriyor. Bu özelliği ile tahin, akciğer hastalığı, yaralanma ve iltihap ağrılarını hafifletiyor. Aynı zamanda tahin, güçlü antioksidan içeriği ile anti-bakteriyel özelliğe de sahiptir. Bu besin, bazı Orta Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yaraları tedavi etmek için kullanılıyor.

Sinir sistemini ve beyni güçlendiriyor 

Tahinin, susamdan elde edildiğini söylemiştik. Uzmanlar, susamın insan beyni ve sinir hücrelerini koruduğunu söylüyor. Tahin de tıpkı susam gibi bu özelliği sahiptir. Yapılan çalışmalar, susamın Alzheimer oluşumuna engel olabileceği ortaya koydu.

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