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Kayseri yağlaması nasıl yapılır nefis bir tat!

Kayseri'nin meşhur yağlaması çıtır çıtır hamuru ve enfes iç harcıyla sizi mest edecek. İşte kayseri yağlaması malzemeleri ve yapılışı!

Kayseri yağlaması nasıl yapılır nefis bir tat!
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Şebit olarak da bilinen kayseri yağlaması büyüleyen tadıyla kendine hayran bıraktırıyor. Pasta görünümlü, lezzeti katlarına gizlenmiş bir ana yemek olarak sofralara sunuluyor. Tadına doyamayacağınız bu tarifi evde kolaylıkla hazırlayacaksınız. Kayseri'de yiyebileceğiniz kadar lezzetli tarifi sizlere sunuyoruz. İşte kayseri yağlaması tarifinin hazırlanışı!

Malzemeler

Hamuru için:

Yarım paket kuru maya
2 çay bardağı süt
2 çay bardayı su
Tuz
Aldığı kadar un

İçi için:

500 gr kıyma
2 tane soğan
3 tane yeşil biber
3 tane domates
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, pulbiber, karabiber

Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Hamur malzemelerini bir kaba koyup unu azar azar ekleyin. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamur dinlenirken içi hazırlayabilirsiniz. Kıymayı sıvıyağ ile kısık ateşte rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra doğradığınız soğan ve yeşil biberi ekleyin kavurmaya devam edin. Domatesleri küçük küçük doğrayıp ilave edin. 5 dakika kadar pişirin, 1 çay bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Piştikten sonra baharatları ekleyip ocaktan alın. Dinlenen hamurdan bezeler alıp yuvarlak borcama sığacak şekilde açın. Yağsız tavada arkalı önlü kızartın. Servise hazırlarken her lavaşın üstüne bir iki kaşık içten ekleyin ve en üste sarımsaklı yoğurt ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

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