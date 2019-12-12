Ünlü oyuncu Mine Tugay bacak pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ekranların sevilen dizisi "Zalim İstanbul" dizisinde "Şeniz" karakterine can veren başarılı oyuncu Mine Tugay Instagram'da paylaştığı pozuyla yürek hoplattı. Güzel oyuncu yüzlerce beğeni aldı. 1978 doğumlu Mine Tugay, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda güzelliğiyle göz doldururken, üç milyona yaklaşan takipçisi tarafından sürekli olarak övgü dolu mesajlar alıyor.





Bacak dekoltesi olay oldu

Sosyal medya hesabında genellikle selfie'ye yer veren Mine Tugay, bu kez bacak dekolteli pozuyla dikkatleri üzerinde topladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı.



Kırmızı bikinili fotoğrafına beğeni yağmuru

Öte yandan Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaz aylarında sahilde verdiği kırmızı bikinili pozunu paylaştı. 41 yaşındaki güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı.