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Rokoko pastası nasıl yapılır lezzeti damaklarda bırakıyor!

Tadı damağınızda kalacak bir lezzet rokoko pasta yapmaya ne dersiniz? İşte muhteşem tat rokoko pasta malzemeleri ve hazırlanışı!

Rokoko pastası nasıl yapılır lezzeti damaklarda bırakıyor!
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"Dondurmalı pasta" şeklinde tarif edebileceğimiz rokoko, hazır kek, pandispanya ya da bisküviyle yapılan bir taban üzerine, krema, taze ya da kuru meyveler, kuru yemişler, dondurma koyarak ve en üstüne erimiş çikolata sürerek, dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz ama donması için biraz beklemek zorunda kalacağınız harika bir tatlı. 

Malzemeler

8 dilim brownie
1/2 su bardağı süt
4 adet küçük boy acıbadem kurabiyesi (arzuya göre)
1 su bardağı kavrulmuş badem (1 yemek kaşığı toz şekerle kavrulmuş)
1,5 su bardağı şekersiz çiğ krema
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 yemek kaşığı kakao
400 gram vanilyalı dondurma
90 gram bitter çikolata

Nasıl yapılır?

Brownie dilimlerini küçük küpler halinde kesin. Az miktarda sütle ıslattıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Bitter çikolatayı keskin bir bıçakla kesip (arzuya göre benmari usulü eritebilirsiniz de) brownie parçalarının üzerine serpiştirin. Az miktarda toz şekerle kavrulmuş badem kırıklarından bolca ekleyip şenlendirin servis kaselerini. Acıbadem kurabiyelerini un ufak edip çıtırlık katması adına tatlıya ekleyin. Şekersiz çiğ krema ve pudra şekerini, derin bir kaseye alıp hafif sertleşene kadar çırpın. Krema sıkma torbasına doldurduğunuz çırpılmış kremayı tatlıların üzerine sıkın, dondurma ekleyin bolca. Arzuya göre son olarak eklediğiniz çikolata sos eşliğinde tatlılara son şeklini verin, sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...

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