Tırnak serumu nasıl yapılır limon suyu ve zeytinyağından faydalanın!

Tırnakların zayıf ve kırılgan olmasının nedenleri arasında vitamin eksikliği ve sağlıksız beslenme başta geliyor. Biz kadınların bildiği gibi sık oje kullanımına bağlı olarak havasız kalan tırnaklar da kırılıp güçsüzleşebiliyor. Bunun yanında temizlik ürünleri de tırnakları yıpratan bir diğer önemli sebep.

Eğer hayalinizde sağlıklı uzayan, bakımlı ve güzel görünen tırnaklar varsa tamamını evinizde bulabileceğiniz malzemelerle tırnaklarınızı güçlendirebilir, tırnak ve tırnak etlerinde soyulma sorununu ortadan kaldırabilir ve tırnak renginizin açılmasını sağlayabilirsiniz. İşte tırnaklarınızı baştan yaratacak serum tarifi…

Tırnak güçlendirici serum malzemeleri:

1 adet limon suyu

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Ilık suyun içine limon, tuz ve zeytinyağını ilave edin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız bu suyun içinde ellerinizi 5 dakika bekletin.