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Çemen nasıl yapılır kahvaltıda enfes lezzet!

Sabah kahvaltı sofralarınıza dahil edebileceğiniz çemen tarifini evde yapmanın püf noktalarını sıraladık işte ihtiyacınız olan malzemeler!

Çemen nasıl yapılır kahvaltıda enfes lezzet!
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Sabah kahvaltıda veya gün içerisinde kızarmış ekmeğe sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Evde kahvaltı sofralarınıza dahil edebileceğiniz çemeni evde kendinizde yapabilirsiniz. kahvaltı için evde en kolay tarifi ile çemen yapmanın püf noktalarını elmaelma.com okurları için sıraladık! İşte evde çemen yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 3 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1/2 tatlı kaşığı çemen tozu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kişniş tozu, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı hardal tozu, 1/2 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Kahvaltılık çemen hazırlığı için; uç kısımlarını kesip kabuklarını soyduğunuz sarımsakları havanda tuzla ezin. Domates ve biber salçalarını bir kaseye alıp tahta kaşıkla karıştırın. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tatlı kırmızı biber, galeta unu, çemen tozu, kişniş tozu, kimyon, hardal tozu ve karabiberi ayrı bir kapta harmanlayın. Hazırladığınız baharat karışımını salça karışımıyla harmanlayıp kıvam almasını sağlayın. Gerekirse sonradan eklediğiniz çok az miktarda ılık su ya da zeytinyağı ilavesiyle kıvamını bağlayın. Kapağı kapalı cam bir kavanozda bir gün boyunca beklettikten sonra sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline getirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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