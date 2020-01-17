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Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önce söyledikleri kan dondurdu acımam gebertirim!

2017 yılında Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce söyledikleri kan dondurdu.

Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önce söyledikleri kan dondurdu acımam gebertirim!
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Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı 2017 yılında tabancayla vurarak öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker'in 1993 yılında verdiği bir röportajı ortaya çıktı. Aker'in sevdiği adamla ilgili sözleri ise kan dondurdu. Aker, "Erkeğimi çok kıskanırım. Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" şaşırttı. 

''Erkeğimi başkasıyla görürsem acımam gebertirim''

Filiz Aker'in 1993 yılında gazeteci Sema Denker ile yaptığı röportaj gün yüzüne çıktı. Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'e 1993 yılında "Sema Soruyor?" adlı köşesinde yer veren Sema Denker, Instagram hesabından gazete küpürünü paylaştı. Filiz Aker'in 1993 yılında yaptığı açıklamada "Erkeğimi çok kıskanırım. Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" ifadelerini kullanmış.

Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önce söyledikleri kan dondurdu acımam gebertirim!

''Bacaklarımı beğenirim''

Eski manken olan Filiz Aker, Denker'in "Vücudunuzu beğenir misiniz?" sorusuna ise "Bacaklarımı çok beğenirim" cevabını vermişi. Röportajın satır başlarının yer aldığı küpürde Aker'in "Kadın ile erkek eşit değildir" sözleri de yer alıyor.

Ne olmuştu?

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde, eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aker, Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etmişti. Başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından, Şaşmaz'ın neden ve nasıl öldüğü uzun süre araştırılmış ve sonucunda çarpıcı gelişmeler ortaya çıkmıştı.

 

 

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