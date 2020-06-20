Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı annesine benzerliğiyle herkesi şaşırttı!

Temmuz ayında başlayacak olan konserleri öncesi Bodrum'da tatil yapan Ebru Gündeş, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir aradaydı. Havuz başındaki mangal partisine katılan Gündeş, yanında 8 yaşındaki kızı Alara'yı da götürdü.

Alara ilgi odağı oldu

Posta'da yer alan habere göre: Mangal partisinde makyajsız olduğu görülen Gündeş'ten çok 8 yaşındaki kızı Alara ilgi odağı oldu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken kızından bir an olan ilgisini esirgemeyen Gündeş, pişen tüm etlerden yedirmeyi ihmal etmedi. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...