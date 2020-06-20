search menu
search
close

Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı annesine benzerliğiyle herkesi şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, gözlerden ırak büyüttüğü kızı Alara'yla önceki gün görüntülendi. 8 yaşındaki Alara'nın annesine olan benzerliği ise dikkat çekti.

Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı annesine benzerliğiyle herkesi şaşırttı!
-A A+

Temmuz ayında başlayacak olan konserleri öncesi Bodrum'da tatil yapan Ebru Gündeş, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir aradaydı. Havuz başındaki mangal partisine katılan Gündeş, yanında 8 yaşındaki kızı Alara'yı da götürdü.

Alara ilgi odağı oldu

Posta'da yer alan habere göre: Mangal partisinde makyajsız olduğu görülen Gündeş'ten çok 8 yaşındaki kızı Alara ilgi odağı oldu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken kızından bir an olan ilgisini esirgemeyen Gündeş, pişen tüm etlerden yedirmeyi ihmal etmedi. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Efsane sunumuyla: Milföylü kaşarlı köfte Efsane sunumuyla: Milföylü kaşarlı köfte
Yemek
Sıcak havalarda iyi gider: Soğuk ayran aşı çorbası Sıcak havalarda iyi gider: Soğuk ayran aşı çorbası
Yemek
En Güncel Galeriler
Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni bikinili pozlarıyla yürek hoplattı
Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni bikinili pozlarıyla yürek hoplattı
Bisiklet sürmek çağımızın o hastalığını yeniyor!
Bisiklet sürmek çağımızın o hastalığını yeniyor!
Hercai'nin yıldız oyuncusunun estetiksiz hali ortaya çıktı!
Hercai'nin yıldız oyuncusunun estetiksiz hali ortaya çıktı!
Tekne tatiline çıkan Şahan, ünlü isimleri fena tiye aldı!
Tekne tatiline çıkan Şahan, ünlü isimleri fena tiye aldı!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu pozlarıyla mest etti!
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si mini şortlu pozlarıyla mest etti!
Önceki Haberler
Platonik aşkın nedeni ortaya çıktı!
Platonik aşkın nedeni ortaya çıktı!
Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılık kararı mı aldı?
Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrılık kararı mı aldı?
Mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelyası selülitleriyle olay oldu
Mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelyası selülitleriyle olay oldu
Üzüm çekirdeği yağının cilde olan bu faydası inanılmaz!
Üzüm çekirdeği yağının cilde olan bu faydası inanılmaz!
Tatil sezonunu açan sosyetik güzel yatak pozlarını paylaştı!
Tatil sezonunu açan sosyetik güzel yatak pozlarını paylaştı!
Kıyır kıyır muazzam lezzet: Dometesli kiş
Kıyır kıyır muazzam lezzet: Dometesli kiş
Bazı insanları daha çekici bulmamızın 7 nedeni!
Bazı insanları daha çekici bulmamızın 7 nedeni!
Harika bir lezzet: Nektarinli muffin
Harika bir lezzet: Nektarinli muffin
Yorumlar