Cinsel özgüven nasıl kazanılır vücudunuzla barışın!

Cinsel birliktelikte vücudumuzla ilgili kaygılarımız, kusurlarımız özgüvenimizin zedelenmesine neden olabiliyor. Ancak bu düşünceleri ve kaygıları bir kenara atıp anın tadını çıkartmak ve kendine güvenmek gerekiyor. Unutmamak gerekiyor ki herkesin kendine özgü bir çekiciliği ve bizi biz yapan kusurlarımız var. Cinsellikte bu tip özgüven sorunlarını aşmanızı sağlayacak birkaç yol içeriğimizde...

Kendinizi moda sokun

Zihninizi sevişmeden önce size iyi gelecek şeylere yöneltin. Kendinize dokunun, yoga ya da meditasyon yaparak cinselliğe hazırlanın. Ruh halinizi yükseltmek ve seks sırasında daha özgüvenli hissetmek için müzik dinleyebilirsiniz.

Vücudunuzla barışın!

Kendinizi sevişirken daha iyi hissetmenin en kısa yolu vücudunuz ile barışmaktır. Vücudunuzu sevin. Hata olarak değerlendirdiğiniz unsurları, kusur olarak görmekten vazgeçin. Kendinizi sevmek, sizin için cinsel hayatı daha eğlenceli hale getirecek.

Ne istediğinizi bilin

Partneriniz, sizinle ilgilendiği için bu anı yaşayacak. Ona yetersiz olduğunuzu hissettirmek sadece ortamın büyüsünü bozacaktır. Onun ne istediğine, neyi sevdiğine odaklanın. Ancak kendinizi de asla unutmayın. Cinsellik hiçbir zaman tek taraflı bir aktivite değildir. Ne istediğinizi bilmeniz, sizin özgüvenli duruşunuzu destekleyecektir.

Her insanın bireysel bir çekiciliği olduğuna inanın. Kendinizi bunu düşünerek rahatlatın. Siz olduğunuz gibi tam ve güzelsiniz! Yeterlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın.