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Meltem Miraloğlu'ndan tuhaf paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun!

80 yaşındaki Patrick Grady ile evlenen Meltem Miraloğlu, sosyal medyada "Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden,tecavüzünden korusun" paylaşımında bulundu

Meltem Miraloğlu'ndan tuhaf paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun!
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Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşerek kendisinden 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi. Bu evliliği ile günlerce konuşulan oyuncu, Instagram paylaşımıyla yine dikkat üzerine çekti. 

Paylaşımı kafaları karıştırdı

Miraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)" notunu düştü. Genç oyuncunun bu açıklaması hayranlarını düşündürdü.

Baba-kız ilişkimiz var demişti

Miraloğlu geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşmuş "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." demişti.

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