Muzlu rulo pasta nasıl yapılır pastanelerin vazgeçilmez lezzeti!

Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Pastanelerde yediğimiz bu şahane lezzeti artık sizler de evinizde yapabileceksiniz. Üstelik oldukça basit bir şekilde. Çatkapı gelen misafirlerinizle afiyetle yiyebileceğiniz bu şahane lezzetin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler;

4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 adet muz, 1/2 çay bardağı toz antep fıstığı, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un,

2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket vanilya, 2 paket toz krem şanti, 2 su bardağı soğuk süt yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması;

Pandispanyayı hazırlamak için; yumurta ve toz şekeri krema halini alana kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Suyu ve vanilyayı ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün. Ardından; elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyin, karıştırın. Hazırladığınız pandispanya karışımını tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine aktarın ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

Pastanın kreması için;

süt, toz şeker, un, buğday nişastası ve vanilyayı bir tencereye aktarın. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Pastanın üzeri için; toz krem şantiyi soğuk süt ile mikser yardımıyla çırptıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Pişen pandispanyayı içini çekmesi için 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra yağlı pişirme kağıdı ile birlikte fırın tepsisinden alın.

Üzerine hazırladığınız ve ılınan kremayı bir spatula yardımıyla yayın. Muzları pastanın orta kısmına bütün olarak yerleştirin. Pandispanyayı yağlı kağıttan ayırarak, dikkatlice rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız rulo pastayı, servis tabağına alın. Üzerini çırpılmış krem şanti ile kaplayın. Toz Antep fıstığını serpin. En az 5- 10 dakika buzdolabında beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.