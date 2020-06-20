Milföylü kaşarlı köfte nasıl yapılır lezzetiyle damak çatlatıyor!

Görünümüyle iştah açan, davet sofralarınıza da yakışacak milföylü kaşarlı köfteye misafirleriniz bayılacak. Özellikle her zaman aynı tür yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız bu enfes tarifi muhakkak denemelisiniz. Pratik tariflerin vazgeçilmezi milföyle tadı efsaneleşen kaşarlı köfte lezzetiyle damak çatlatıyor. Peki milföylü kaşarlı köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte milföylü kaşarlı köfte tarifi...

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı ekmek içi

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı kekik

1 çay kaşığı (silme)pul biber

250 gram kaşar peyniri

500 gram domates

3 adet milföy hamuru

5 adet çöp şiş

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı kekik (arzuya göre)

Yapılışı:

Kıyma, soğan ve sarımsak, ekmek içi ve baharatları kullanarak köfte harcını hazırlıyoruz. En az 10 dakika yoğurup dolaba kaldırıp 30 dakika kadar dinlendiriyoruz. Cherry domatesleri yıkayıp, kaşar peynirini de küpler halinde kesiyoruz. Çöp şişe bir kaşar peyniri bir domates olacak şekilde ikişer tane takıyoruz. Açtığımız kıymanın ortasına koyup iki taraftan da çöp şişi saracak şekilde sarıyoruz.

Oda sıcaklığına gelmiş milföy hamurunu 1 santim genişliğinde kesiyoruz.

Çöp şişin üst kısmından köftenin başlangıç noktasına milföy hamurunu iyice tutturup etrafında dolandırarak sarıyoruz. İkinci şerit milföy hamurunu da tam tersine gelecek şekilde sarıp üst noktada birleştiriyoruz. Milföy şeritlerine yumurta sarısı sürüp üzerine kekik serpiyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirelim. Afiyet olsun.