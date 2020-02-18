Tırnakları çabuk uzatmanın yolları neler ojeye ara verin!

Düzgün ve sağlıklı bir şekilde uzatılmış tırnaklar güzel görünen ellerin olmazsa olmaz unsurlarından. Tırnaklarımızı hızlı bir şekilde uzatmaya çalışırken kırılmalar yaşanabiliyor. Bu noktada tırnak bakımınızda dikkat etmeniz gereken birkaç ipucu bulunuyor. İşte güçlü ve sağlıklı tırnak uzatmanın formülü!

Tırnaklarınızı havalandırın

Tırnaklara ara vermeden oje sürmek; tırnakların hava almasını engeller. Hava almayan tırnak; sararır ve daha yavaş uzar. Bu yüzden haftada 1-2 gün tırnaklarınızı dinlendirmeli ve oje sürmemelisiniz. Sağlıklı tırnaklar çok daha çabuk ve kolay uzayacaktır.

Dairesel şekilde törpüleyin

Tırnaklarınızı törpüleme şekli; tırnaklarınızın uzama sürecinde büyük rol oynar. Örneğin tırnaklarınızı küt ya da kare şekilde törpülemek tırnaklarınızın çabuk kırılmasına neden olabilir. Tırnaklarınıza daha dairesel şekiller verirseniz; tırnaklarınız daha az kırılır böylece daha çabuk uzamış olur.

Düzenli ve dengeli beslenin

Hücre yenilenmesini sağlamak amacı ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve yağları doğru tüketmeniz oldukça önemlidir. Besin yetersizliği tırnakların uzamasını yavaşlatabilir.

Aseton kullanımı

Sürekli aseton kullanımı tırnakları yıpratarak incelmesine sebep olur. Bu neden ile aseton kullanımı en aza indirilmeli ve aseton kullanıldıktan sonra eller sabun ile yıkanmalıdır.