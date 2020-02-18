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Ünlü şarkıcı Linet kalçasına dolgu yaptırdığını itiraf etti!

Geçtiğimiz günlerde çıktığı sahnede fiziğiyle herkesi şaşırtan şarkıcı Linet'ten estetik itirafı geldi. Güzel şarkıcı, kalçasına dolgu yaptırdığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Linet kalçasına dolgu yaptırdığını itiraf etti!
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Geçen hafta yer aldığı sahnede vücudundaki değişimle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Linet'ten estetik itirafı geldi. Konserinde giydiği vücudunu saran  tulum, şarkıcının estetik yaptırdığı iddialarını gündeme getirmişti. 

'2. Sayfa'nın haberine göre; ünlülerin sıkça başvurduğu estetik operasyonuna merak saran Linet, 30 bin TL karşılığında kalçasına yağ enjekte ettirterek dolgu yaptırttı.

Hem spor hem estetik!

Eski görünümünden ve kilolarından çok uzak olan Linet, kalça bölgesiyle ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ı akıllara getirdi. Konser öncesi muhabirlerin sorularını cevap veren Linet estetik yaptırdığı iddialarına açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcı, "Hem spor yaptım hem de bir operasyon geçirdim" dedi. Ardından "Oraya hiçbir dolgu veya implant falan yaptırmadım ama bir operasyon olduğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

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