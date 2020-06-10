Sernik nasıl yapılır Polonya'nın enfes tatlısı!

Sernik pasta, Polonya'da sıklıkla yapılan meşhur tatlılardan biri. Bir tür cheesecake olan sernik pasta, bol lor peynir içeren tadıyla damak çatlatıyor. Çay saatlerinin gözdesi olacak bu enfes lezzete sevdikleriniz ve misafirleriniz de bayılacak. Peki sernik pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane sernik pasta tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

Tabanı için:

2 su bardağı bisküvi kırıntısı(rondodan çekilmiş)

1 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

125 gram eritilmiş tereyağı

İç dolgusu için:

100 gram tereyağı

4 adet yumurta(sarısı ve beyazı ayrılacak)

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı lor peyniri

1 adet limon kabuğu rendesi

1 adet limon suyu

1/4 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

Derince bir kabın içerisinde zemini için gerekli olan bisküvileri eritilmiş tereyağı, toz şeker ve tarçın ile güzelce karıştırın ve 23 cm'lik kelepçeli bir kek kalıbının zeminine bastırarak döşeyin. Bunu buzluğa kaldırın ve bir süre orada bekletin.

Buzlukta zemin beklerken siz iç dolgusunu hazırlayın. İç dolgusu için gerekli olan tereyağını, yumurta sarılarını ve toz şekeri mikserle yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. Ardından içine; lor peynirini, limon suyunu, limon kabuğu rendesini, unu, vanilyayı ve kabartma tozunu da ilave edip güzelce karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını köpük gibi olana dek çırpın ve ardından içine 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ettikten sonra tekrar çırpın ve lorlu karışıma alttan üste doğru karıştırarak ekleyin.

Buzluktan çıkardığınız zeminin üstüne hazırladığınız iç dolgusunu boşaltın ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında üstü kızana dek yaklaşık 65 dakika boyunca pişirin. Oda ısısından zamane soğuduktan sonra kelepçeden çıkartın ve buzdolabında da 4 saat kadar beklettikten sonra, üstüne pudra şekeri serpip servis edin. Afiyet olsun!