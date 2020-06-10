Yüzdeki yağ bezeleri nasıl yok edilir bal hemen geçiriyor!

Yağ bezeleri, estetik açıdan hoş görünmeyen bir cilt problemi. Genellikle göz çevresinde rastlanılan yağ bezeleri sarı renktedir. Yağ bezelerinin oluşma nedeni yapısal olabildiği gibi makyaj malzemeleri de bu soruna yol açabiliyor. Göz kapaklarındaki yağ lekeleri ise çoğu zaman yapısal olarak meydana gelir. Elmaelma.com olarak yağ bezelerini yok eden doğal yöntemleri sizin için araştırdık!

Bal ve çay ağacı yağı

Yüzünüzde şikayetçi olduğunuz yağ bezelerinin üzerine bir miktar bal koyup, her gün yağ bezesi geçene kadar sürüp yarımsat kadar bekledikten sonra temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde çay ağacı yağı uygulayarak bekleyebilirsiniz. Çay ağacı yağını uyumadan önce milianın olduğu bölgeye uygulayarak ertesi gün uyandığınızda cildinizi temizleyebilirsiniz.

Her gün bir bardak pancar suyu için!

Her gün bir bardak pancar suyu içerek yüzdeki sinir bozan yağ bezelerin kaybolmasına yardımcı olabilirsiniz. Pancar suyunun içerisinde bulunan A, B, C vitaminleri, demir, bakır, kükürt gibi antioksidan kaynağıdır. Vücudu temizlemeye yardımcı olan pancar suyu ile yüzünüzü yağ bezelerinden arındırabilirsiniz!