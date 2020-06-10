Patates graten nasıl yapılır mutfakta harikalar yaratır!

Mutfakta harikalar yaratacağınız, fazla vaktinizi almayan bir yemek yapmak istiyorsanız patates graten tam da buna uygun. Hem pratik hem de lezzetli patates graten sofralarınızı şenlendirecek. Et veya tavuk yemeklerinin yanına iyi gidecek bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki patates graten nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte patates graten tarifi!

Malzemeler:

10 adet patates, 1 paket krema, 100 gram kaşar peyniri, 50 gram cheddar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patatesleri ince ince doğrayın. Patatesleri bir kaba alın, krema, tuz, karabiber ve kekiği iyice harmanlayın. Yağlanmış, ısıya dayanıklı fırın kabına patatesleri dizin ve 40 dakika fırında pişirin. 35-40 dakika sonra patatesleri fırından çıkartın ve rendenin ince kısmıyla rendelenmiş cheddar peyniri ve kaşarı patateslerin üzerine örtün. Peynirler, eriyip kızarana kadar 10 dakika daha pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun!